Tình báo Ukraine xảy ra đụng độ giữa thủ đô Kiev trong đêm, nghi liên quan công dân Nga

Theo hãng tin Pravda (Ukraine), vụ đụng độ giữa Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tại quận Dniprovskyi của Kiev được cho là có liên quan phần nào đến sự biến mất của Stepan Kaplunov, một công dân Nga đảm nhiệm vị trí phó chỉ huy phụ trách các hoạt động chiến đấu của Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK).

RDK là một tổ chức quân sự được thành lập năm 2022 bao gồm các tình nguyện viên người Nga, chiến đấu cho Ukraine. Đơn vị này bị Moscow xếp loại là tổ chức khủng bố.

Theo lời nhân chứng, có tiếng súng nổ trong đêm 1/9 tại khu vực phía đông thủ đô Ukraine. Video quay từ một tòa nhà chung cư cho thấy mọi người di chuyển xung quanh một số phương tiện dừng giữa hẻm trong tiếng la hét và những loạt đạn liên hồi.

Luật sư của Kaplunov, ông Taras Borovskyi, đăng tải một đoạn video từ hiện trường và cho biết các sĩ quan thực thi pháp luật Ukraine đã đến nhà của Kaplunov, sau đó các đồng đội của ông này đã đến hiện trường ứng cứu, và tiếng súng vang lên.

Pravda cho hay, cuộc đụng độ tiếp diễn đến sáng 2/9. Hiện trường vẫn bị phong tỏa trong ngày, với sự hiện diện dày đặc của các lực lượng mặc quân phục.

Hiện trường bị phong tỏa sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: RT

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) ra tuyên bố cáo buộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) âm mưu tấn công "một trong các thủ lĩnh của phong trào đối lập" khi người này đến Ukraine, và khẳng định kế hoạch đã bị đập tan bởi SSU phối hợp với DIU.

Theo tuyên bố của SSU do RT đăng tải, một số đối tượng đã tấn công nhân sự Ukraine khi họ đang tiến hành khám xét tại địa điểm đó. Biệt kích đặc nhiệm của SSU đã bắn trả, làm bị thương một số kẻ tấn công và tiến hành bắt giữ.

DIU cũng đưa ra tuyên bố tương tự nhưng sau đó lại gỡ bỏ.

Trong khi đó, RDK khẳng định rằng ông Kaplunov đã bị các điệp viên SSU bắt cóc gần nhà ở Kiev.

Chánh văn phòng của ông Zelensky, ông Kirill Budanov, đã lên án tình trạng bạo lực súng đạn giữa các cơ quan.

"Không ai có quyền bắt cóc các quân nhân, nổ súng trên đường phố các thành phố của chúng ta, hay ban hành và thi hành các mệnh lệnh phạm tội", ông Budanov nói trước báo giới.

Vụ việc diễn ra giữa thời điểm ông Zelensky đe dọa toàn bộ hoạt động hàng không dân dụng ở Nga và tuyên bố sẽ "đóng cửa không phận" Nga.