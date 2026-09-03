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Mỹ phải lựa chọn thiết kế nước ngoài khi 'quên' cách đóng tàu chiến nhỏ

| | Tài chính quốc tế

Mặc dù vẫn liên tục chế tạo các khu trục hạm trên 10.000 tấn, nhưng việc đóng một khinh hạm lượng giãn nước bằng một nửa đang gây khó người Mỹ.

Nhà Trắng và Hải quân Mỹ đã chính thức khởi động một nghiên cứu nhằm điều chỉnh thiết kế khinh hạm mang tên lửa dẫn đường thế hệ mới từ các mẫu thiết kế tàu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Là một phần của chương trình mới này, Lầu Năm Góc đang xem xét việc mua và đóng tối đa 2 tàu dẫn đầu tại các xưởng đóng tàu nước ngoài, sau đó chuyển giao sản xuất hàng loạt sang các cơ sở của Mỹ. Bước đi này là cần thiết để lấp đầy khoảng trống trong hạm đội tàu mặt nước sau khi dự án Constellation đình đám bị chấm dứt.

Theo ghi nhận, Hải quân Mỹ đang nghiên cứu phiên bản xuất khẩu của khinh hạm tàng hình lớp Mogami của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Nhật Bản. Con tàu này sở hữu mức độ tự động hóa cao và khả năng sản xuất hàng loạt nhanh chóng.

Thiết kế khinh hạm tàng hình Mogami của Nhật Bản đang được Mỹ xem xét.

Các khinh hạm lớp Chungnam của Hàn Quốc cũng đang thu hút sự chú ý. Những cơ sở đóng tàu nằm tại "Vùng đất của buổi sáng yên bình" đang gây ấn tượng với Mỹ nhờ quy mô công nghiệp rất lớn.

Dự án khinh hạm lớp Istanbul (TF-100) của Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong danh sách các ứng cử viên được xem xét sau cuộc hội đàm cá nhân giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan.

Hàn Quốc và Nhật Bản là những ứng cử viên hàng đầu. Hàn Quốc cung cấp khả năng sản xuất nhanh chóng, nhưng chỉ tại các xưởng đóng tàu của riêng họ. Trong khi Nhật Bản sở hữu thiết kế tiên tiến, giúp giảm thiểu tối đa số lượng thủy thủ đoàn, điển hình như Australia đã đặt hàng tàu chiến của họ.

Nhờ kinh nghiệm đóng khinh hạm tại nước ngoài, các nhà máy của Mỹ sẽ rút ra bài học để tổ chức sản xuất trong nước đối với lớp tàu có lượng giãn nước chỉ trên dưới 5.000 tấn.

Tuy nhiên, cũng có lo ngại việc mang thiết bị nhạy cảm sang quốc gia đối tác để lắp vào vỏ tàu chế tạo sẵn sẽ gây rò rỉ công nghệ quan trọng, cho nên việc này cần phải cân nhắc thêm.

Theo Reporter

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

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