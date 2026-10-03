Ukraine mất khoảng 2 triệu tấn sản lượng luyện kim vào cuối tháng 9

Một nhà máy sản xuất thép của Ukraine phải ngừng hoạt động do các cuộc tấn công của Nga.

So với tháng 6, tháng sản lượng cao điểm năm 2026, sản lượng thép của Ukraine giảm 690.800 tấn; gang 670.600 tấn; và kim loại cán 599.800 tấn vào cuối tháng 9.

Dựa trên giá thị trường châu Âu, những tổn thất này được định giá khoảng 580,2 triệu USD mỗi tháng đối với thép; 274,9 triệu USD đối với gang; và 449,9 triệu USD đối với các sản phẩm cán.

Các sản phẩm luyện kim, chủ yếu được xuất khẩu sang châu Âu, là nguồn thu ngoại tệ xuất khẩu lớn thứ hai của Ukraine trong nửa đầu năm 2026.

Hiện hoạt động sản xuất thép, gang và kim loại cán đã hoàn toàn ngừng lại, sau một loạt vụ nổ tại các nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine.

Ngày 25/9, ArcelorMittal - Tập đoàn sản xuất thép và khai khoáng đa quốc gia lớn hàng đầu thế giới, thông báo không thể tiếp tục hoạt động tại nhà máy thép lớn nhất Ukraine, ArcelorMittal Kryvoy Rog, sau các vụ nổ vào đêm 12 và 21/9.

Đây là nhà máy thép lớn cuối cùng của nước này chưa từng ngừng hoạt động trước đó.

Ngày 22/9, nhà máy cán ống thép Interpipe Steel thông báo tạm ngừng hoạt động, sau các báo cáo về việc ngừng hoạt động tại Zaporozhstal và Kametstal hôm 18/9.

Một doanh nghiệp lớn khác, Nhà máy luyện kim Dnepr, đã ngừng hoạt động từ trước đó, do khó khăn tài chính (nhà máy tạm ngừng hoạt động vào tháng 1/2022 và thủ tục phá sản bắt đầu vào năm 2026), các vụ nổ cũng xảy ra tại nhà máy này vào đầu tháng 9/2026.