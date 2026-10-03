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Nga chuẩn bị đòn tấn công mùa đông nhằm cô lập thủ đô Kiev của Ukraine?

| | Xã hội

Nga chuẩn bị đòn tấn công mùa đông nhằm cô lập thủ đô Kiev của Ukraine?

Nga đang chuẩn bị đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Kiev, Kharkiv và Odesa nhằm cô lập các thành phố này khỏi phần còn lại của Ukraine khi mùa đông đến. Thành phố Lviv - một trung tâm hậu cần quan trọng gần biên giới Ba Lan - cũng không nằm ngoài kế hoạch.

(Ảnh minh họa: Tass)

Tờ Financial Times ngày 2/10 dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Nga đang chuẩn bị tăng cường tấn công vào các thành phố lớn nhất của Ukraine với mục tiêu cô lập các thành phố này khỏi phần còn lại của đất nước khi mùa đông đến.

Theo Tổng thống Zelensky và một báo cáo đánh giá tình báo được các quan chức Ukraine và châu Âu chia sẻ với tờ Financial Times, Kiev cùng thành trì Kharkiv ở phía đông và thành phố cảng Odesa ở phía nam là những mục tiêu chính.

Ngoài ra, Lviv - một trung tâm hậu cần quan trọng gần biên giới Ba Lan - cũng nằm trong kế hoạch của Nga.

Các quan chức Ukraine thậm chí còn cho rằng, Mátxcơva có ý định tấn công các cơ sở năng lượng nhằm ngắt kết nối chúng khỏi lưới điện. Họ cho biết, Nga muốn gia tăng áp lực lên Kiev để buộc nước này phải nhượng bộ các yêu cầu của Nga vào đầu năm 2027.

Kế hoạch tấn công ba giai đoạn

Tờ New York Times đưa ra thông tin tương tự, cho biết Nga có kế hoạch vô hiệu hóa hệ thống năng lượng của Ukraine theo ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu là vô hiệu hóa các trạm biến áp gần biên giới phía tây Ukraine - nơi nhập khẩu điện từ châu Âu. Giai đoạn hai là vô hiệu hóa các nhà máy thủy điện. Giai đoạn ba là ngắt kết nối ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine: Khmelnytskyi, Rivne và Pivdennoukrainsk.

Để thực hiện kế hoạch này, Nga có thể sử dụng tới 1.000 tên lửa, máy bay không người lái và bom. Các mục tiêu bao gồm trạm biến áp, nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, trạm lò hơi và các cơ sở hạ tầng năng lượng khác.

Tuy nhiên, tờ The New York Times lưu ý, chưa rõ liệu Nga có thực hiện chiến lược được vạch ra trong kế hoạch này hay không, và liệu họ có thành công nếu triển khai nó hay không.

Theo Minh Hạnh

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