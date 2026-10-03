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Ra quyết định khởi tố Trần Thị Kiều Trinh 38 tuổi và 3 người thân

| | Xã hội

4 người trong cùng gia đình ở Đắk Lắk bị khởi tố vì buôn lậu.

Ngày 3/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Tuổi trẻ rằng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu".

Bốn bị can trong cùng một gia đình gồm: ông Trần Công Đức (65 tuổi), vợ là Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi), con gái Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi) và con dâu Phạm Thị Na (36 tuổi), tất cả cùng cư trú tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Hai mắt xích cung ứng hàng lậu bị khởi tố là Đinh Ngọc Cường (trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (trú tại TP.HCM).

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn và rà soát các tụ điểm kinh doanh hàng hóa nghi vấn, trưa ngày 18/9/2026, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ tiến hành kiểm tra đồng loạt hệ thống cửa hàng và kho lưu trữ của gia đình ông Trần Công Đức trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản niêm phong 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại (tương đương 8.760 bao). Toàn bộ số hàng này đều không dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy chuẩn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp và được cất giấu kỹ lưỡng tại kho để chuẩn bị chia nhỏ tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Báo Lao Động dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, các thành viên trong gia đình ông Đức bước đầu khai nhận đã chủ động tìm kiếm các đầu mối cung cấp thuốc lá lậu, gom hàng về kho bãi riêng tại huyện Krông Pắc nhằm bán lại cho các tiệm tạp hóa, người tiêu dùng trên địa bàn để hưởng chênh lệch giá.

Tài liệu trinh sát và sao kê giao dịch xác định, Cường và Huyên đã nhiều lần tổ chức vận chuyển, giao nhận số lượng lớn thuốc lá ngoại lậu từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk cung ứng trực tiếp cho gia đình ông Đức.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các đầu mối vận chuyển liên quan để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

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