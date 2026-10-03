Họ luôn ở sát ông Putin, thậm chí ngủ ngay phòng kế bên: Nhóm tình báo Ukraine tiết lộ 4 danh tính

Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 29/9 đưa tin, nhóm tình báo nguồn mở OSINT-Bees (Ukraine) trước đây từng tiết lộ thông tin chi tiết về các chỉ huy quân sự, chính trị gia và những người làm công tác tuyên truyền của Nga; và trong nghiên cứu mới nhất, họ đã nêu tên bốn nhân vật chủ chốt thường xuyên sát cánh hoặc hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin từ phía sau.

"Họ là những vệ sĩ và người phục vụ thân cận nhất của Tổng thống Nga. Đôi khi họ còn ngủ ngay tại căn phòng kế bên", OSINT-Bees chia sẻ với Newsweek.

Thông tin này được đưa ra khi Trung tướng Valerii Kondratiuk - cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - phát biểu trên truyền thông nước này rằng các biện pháp an ninh xung quanh ông Putin "đã được thắt chặt đến mức tối đa."

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Kazan, phía đông Moscow, Nga, vào ngày 17/6/2026. Ảnh: Getty Images

Những trợ lý của ông Putin là ai?

OSINT-Bees gọi các trợ lý của ông Putin là "sĩ quan phụ tá" (adjutants).

Tất cả họ đều đến từ Moscow hoặc vùng lân cận Moscow, thuộc biên chế Cơ quan An ninh Tổng thống (SBP) – một bộ phận của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) – và mang quân hàm trung tá hoặc thấp hơn. Theo OSINT-Bees, họ có sở thích du lịch đến những địa điểm độc đáo và sở hữu xe hơi hạng sang.

Những "sĩ quan phụ tá" này thường xuất hiện trong các hình ảnh trên trang web của Điện Kremlin cùng với Tổng thống Putin trong các chuyến công du trong và ngoài nước Nga, nhưng có rất ít thông tin về danh tính của họ.

"Tất cả những người này đều có vẻ ngoài chỉn chu, và vì được tuyển chọn từ Cơ quan An ninh Tổng thống nên họ thường cao lớn, vạm vỡ và có vóc dáng khỏe khoắn", Mark Galeotti - tác giả cuốn sách "We Need to Talk About Putin, How the West Gets Him Wrong" (tạm dịch: Cần bàn về Putin: Cách phương Tây hiểu sai về ông) - chia sẻ với Newsweek.

"Họ biết cách cư xử khi ở gần ông Putin và biết cách tránh thu hút quá nhiều sự chú ý về phía mình", Galeotti nói.

"Một vài người trong số họ sau đó đã có sự nghiệp chính trị nổi bật, nhưng đa số thì không", Galeotti - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Mayak Intelligence (một công ty tư vấn có trụ sở tại Anh chuyên nghiên cứu về nước Nga) - cho biết thêm.

"Tuy nhiên, đây là cơ hội nghề nghiệp lớn, vì vậy họ chắc chắn sẽ muốn giữ hình ảnh trong sạch và tận dụng lợi thế từ vị trí đó", Galeotti nói.

Nhóm tình báo nguồn mở OSINT-Bees cho biết một trợ lý của ông Putin có tên là Alexey Melnikov, 39 tuổi, đã tốt nghiệp Học viện FSO của Nga. Các hình ảnh mà Newsweek thu thập được cho thấy Melnikov từng tháp tùng Tổng thống Putin trong các chuyến công tác chính thức. Melnikov cũng xuất hiện trong các bức ảnh đi nghỉ mát cùng vợ tại bãi biển.

Một trợ lý khác của Tổng thống Nga được nhắc tên là Sergey Moskalenko, 43 tuổi. Theo OSINT-Bees, nhiều khả năng ông này đã tốt nghiệp Học viện Biên phòng Golitsyn thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). OSINT-Bees cũng chia sẻ hình ảnh Moskalenko tháp tùng Tổng thống Putin trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Konstantin Panin, 43 tuổi, là một trợ lý khác thường xuất hiện cùng Tổng thống Putin trong các chuyến công du bên trong nước Nga.

OSINT-Bees nêu tên người thứ tư là Ivan Rozhko, 38 tuổi, quê ở Barybyno (thuộc quận Domodedovo, vùng Moscow) và cũng là cựu sinh viên Học viện FSO.

"Sĩ quan phụ tá" Alexey Melnikov (thứ hai từ phải sang) tháp tùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Tu viện Valaam ở Cộng hòa Karelia thuộc Nga, vào tháng 7/2023. Ảnh: mk.ru

Theo Newsweek, vai trò của các trợ lý cho Tổng thống Putin đã được mô tả bởi Dossier Center - một trang tin điều tra tiếng Nga.

Trong một nghiên cứu công bố vào tháng 4/2025 với tiêu đề "All the President's Men" (tạm dịch: Tất cả những người thân cận của Tổng thống), trang tin này cho biết các trợ lý luôn túc trực bên cạnh Tổng thống Putin suốt ngày đêm, ngay cả trong đại dịch COVID-19 khi ông tự cách ly tại nơi ở của mình.

Hồi tháng 5, một báo cáo tình báo châu Âu mà hãng tin CNN (Mỹ) có được cho biết những người thân cận nhất với Tổng thống Nga bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng và chỉ được dùng điện thoại không có kết nối internet.

Hôm 26/9, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Kondratiuk chia sẻ với tờ Ukrainska Pravda rằng các nhân viên FSO thậm chí còn bị hạn chế liên lạc với người thân.

Còn chuyên gia Galeotti cho biết: "Nếu là người trong bộ máy an ninh, công việc của bạn đòi hỏi phải luôn cảnh giác cao độ theo đúng chuyên môn, và do đó, bạn buộc phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống."