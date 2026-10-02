Nga tung Tsar-Geranium đánh nổ mục tiêu bất khả xâm phạm, tuyên bố hạ loạt sĩ quan Ukraine - Ông Putin công bố "sự thật về SVO"

Tsar-Geranium tấn công mục tiêu “bất khả xâm phạm”

Đài TST (Nga) ngày 2/10 đưa tin, quân đội Nga vừa tung vũ khí mang loại đầu đạn mới, mệnh danh “Tsar-Geranium”, đánh vào một loạt mục tiêu chiến lược tại Ukraine. Tâm điểm là hệ thống điện cao thế và những cây cầu qua sông Dnipro – nhóm mục tiêu vốn được biết đến là “bất khả xâm phạm”.

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt tấn công lần này là loại đầu đạn mới xuất hiện trên Geran phản lực.

Chuyên gia Ukraine Sergey Beskrestnov, biệt danh Flash, cho biết loại đầu đạn này gồm một khối nổ chính khoảng 40 kg cùng bốn mô-đun xuyên cắt, được thiết kế để phá cột truyền tải điện cao thế và các kết cấu thép.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Ít nhất 8 đường dây điện đã bị phá hủy trong những trường hợp phía Ukraine ghi nhận. Các tuyến 750 kV và 330 kV kết nối với hệ thống nhà máy điện hạt nhân vì thế trở thành tâm điểm chú ý, bởi nếu những tuyến truyền tải này bị đánh trúng, khả năng vận hành ổn định của hệ thống điện sẽ chịu sức ép lớn.

Trước đó, hàng loạt cơ sở năng lượng quanh Kiev cũng đã bị tấn công, gồm Nhà máy Nhiệt điện số 5, Nhà máy Nhiệt điện số 6, Nhà máy Nhiệt điện Trypilska, Nhà máy Thủy điện Kiev và trạm biến áp 750 kV Kievskaya tại Nalyvaikovka.

Sức nóng sau đó nhanh chóng lan tới các cây cầu qua sông Dnipro.

Ngày 1/10, Geran tiếp tục tấn công khu vực Cầu Nam ở Kiev – cây cầu dây văng hai tầng mang cả tuyến đường bộ lẫn metro, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong kết nối hai bờ thủ đô và hành lang hướng Borispol.

Các UAV xuất hiện với những bộ phận giống ăng-ten nhô sang hai bên, nhanh chóng nhận biệt danh “Geran có ria mép”.

Khác với đầu đạn nổ phá thông thường, loại đầu đạn mới tập trung sức công phá vào một điểm trên kết cấu chịu lực, nhằm gây hư hại trực tiếp cho thép, dây văng và các bộ phận quan trọng của cầu.

TST cũng dẫn thông tin Geran-2 có thể sử dụng KZ-4, một khối nổ lõm chuyên dùng để xuyên phá các kết cấu kiên cố, bao gồm bê tông cốt thép và các hạng mục hạ tầng cứng.

Việc lưới điện cao thế và Cầu Nam liên tiếp trở thành mục tiêu cho thấy phạm vi tấn công đã mở rộng rõ rệt. Những “mục tiêu bất khả xâm phạm” giờ đây đã bị đưa vào vòng hỏa lực.

Nga tuyên bố hạ loạt sĩ quan cấp cao Ukraine

Cùng lúc các đòn đánh dồn dập trút xuống hậu phương, phía Nga công bố thông tin về việc loại khỏi vòng chiến đấu loạt sĩ quan cấp cao Ukraine tại nhiều khu vực khác nhau.

Danh sách được nêu tên gồm Thiếu tá cảnh sát Alexander Kruch, Đại úy Dmitry Semenyuk và Thiếu úy Anatoly Lutsenko.

Theo thông tin phía Nga, Kruch thiệt mạng tại khu vực Druzhkovka. Semenyuk, thuộc lữ đoàn xung kích Lyut, bị hạ tại Donetsk, trong khi Lutsenko thiệt mạng gần Grushevka, tỉnh Kharkov.

Các vụ việc diễn ra gần như đồng thời, trong lúc tên lửa và UAV tiếp tục đánh sâu vào hậu phương Ukraine, khiến bức tranh ngày 1-2/10 trở nên đặc biệt căng thẳng.

Nga đồng thời phát động cuộc tiến công ở hướng ít ai ngờ tới. Ảnh: TST

Cuộc tiến công đáng kinh ngạc ở hướng ít ai ngờ tới

Nếu Kiev là tâm điểm của các cuộc tập kích ở hậu phương, thì trên chiến trường, bất ngờ lớn lại xuất hiện ở phía nam.

TST cho biết, đây là cuộc tiến công đáng kinh ngạc ở hướng ít ai ngờ tới.

Các đơn vị thuộc Cụm quân Vostok đã tiến khoảng 5 km ở sườn phía đông Orekhov và kiểm soát Yegorovka. Giá trị của ngôi làng này nằm ở vị trí. Hai tuyến phòng thủ của Ukraine chạy qua khu vực, trong khi phía sau là Omelnik – điểm then chốt án ngữ đường tiến về Orekhov.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov cho biết lực lượng Nga đã xuyên qua hai tuyến phòng thủ và áp sát Omelnik. Theo ông, từ vị trí tiền tiêu tới ranh giới hành chính của làng chỉ còn khoảng 150 m, trong khi những ngôi nhà đầu tiên cách khoảng 700 m.

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều lớp công sự. Điều đó đồng nghĩa trận đánh tại khu vực này đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn. Nếu Omelnik bị xuyên thủng, tuyến tiếp tế và hậu phương của cụm quân Ukraine phòng thủ Orekhov sẽ chịu sức ép trực tiếp.

Ở hướng Dobropolye, tình hình cũng nóng lên nhanh chóng. Trong khi giao tranh tại Dobropolye tiếp diễn, các đơn vị Nga không chờ hoàn tất trận đánh mà mở hướng vòng lên phía bắc, tiến vào phần phía nam Belozerskoye.

Degtyaryov nhận định động thái này khiến Ukraine phải đối phó cùng lúc với nhiều hướng, thay vì tập trung toàn bộ lực lượng vào Dobropolye.

Những mũi đánh vòng, sức ép lên tuyến phòng thủ và các cuộc tập kích sâu vào hậu phương đang đồng thời đẩy chiến trường vào một nhịp độ mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin công bố “sự thật về SVO”

Giữa lúc chiến sự tăng nhiệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/10 bước lên diễn đàn Valdai và trực tiếp nói về điều ông gọi là “sự thật” đằng sau SVO.

Ông Putin phản bác quan điểm cho rằng Nga một mặt nói về hòa bình nhưng mặt khác lại chính là bên khởi động chiến tranh.

Ông tuyên bố: "Sự thật là Nga không phải bên khơi mào cuộc chiến. Chính Nga mới là bên bị cuốn vào xung đột và buộc phải cầm vũ khí để tự vệ trước điều mà Moscow coi là hành động gây hấn".

Ông Putin cho rằng không nên dùng xe tăng và thiêu sống những người không có vũ khí chỉ vì họ là người Nga “về dân tộc và tinh thần”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi không biến tư tưởng chống Nga thành hệ tư tưởng nhà nước và không đặt mục tiêu gây ra “thất bại chiến lược” cho Moscow. Theo ông, nếu tất cả các bên đều muốn tồn tại, họ cần chung sống và cùng tìm kiếm con đường dẫn tới điều đó.

Ông Putin cũng nói Nga sẽ quyết định có tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình hay không dựa trên lợi ích của mình.

Theo lời Tổng thống Nga, Ukraine từng đề nghị nối lại đối thoại sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia, nhưng sau đó lại tiến hành các cuộc tấn công vào các điểm bỏ phiếu của Nga trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, 20/9.

Trong cùng bài phát biểu, ông Putin cảnh báo khả năng các cuộc xung đột quốc tế tiếp tục bùng phát trong những năm tới vẫn rất cao.

Ông nói: “Dù kịch bản nào diễn ra trên thế giới trong những năm tới, việc các cuộc xung đột quốc tế tiếp tục xảy ra, đáng tiếc, vẫn rất có khả năng.”

Theo ông Putin, những thay đổi căn bản trong trật tự quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời kích thích tham vọng và khiến các bên sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy lợi ích lớn hơn.

Ông nói bản thân “muốn mình sai”, nhưng các xu hướng hiện nay vẫn cho thấy môi trường quốc tế tiếp tục ở trạng thái căng thẳng và bất ổn cao.

Trong lúc đó, chiến trường Ukraine tiếp tục chứng kiến Geran lao vào cầu qua Dnipro, lưới điện cao thế trở thành mục tiêu, còn các mũi tiến công trên bộ tiếp tục ép về phía những tuyến phòng thủ mới.

Cuộc đối đầu vẫn đang nóng lên trên nhiều mặt trận cùng lúc.