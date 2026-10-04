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Lô 35 xe Hyundai vừa được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

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Toàn bộ 35 xe Hyundai này sẽ được hoán cải thành xe chuyên dụng, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Lô 35 xe Hyundai vừa được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của đất nước - Ảnh 1.

Hyundai đã bàn giao lô 35 xe County nguyên mẫu cho Bộ Quốc phòng, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Mới đây, 35 xe Hyundai County nguyên mẫu 29 chỗ đã được Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) chính thức bàn giao cho Bộ Quốc phòng.

Lô xe này được tiếp nhận để tiến hành hoán cải thành các phương tiện chuyên dụng, trực tiếp phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Đây là chiến dịch được phát động nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua đó hướng tới các mục tiêu tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Lô 35 xe Hyundai vừa được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của đất nước - Ảnh 2.

Toàn bộ các xe Hyundai County được cải hoán nhằm phục vụ chiến dịch tốt nhất.

Trong quá trình triển khai chiến dịch, việc bảo đảm phương tiện và trang thiết bị cho các đội quy tập đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phải hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau, trong đó bao gồm cả những khu vực có địa hình phức tạp và điều kiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Lô 35 xe Hyundai vừa được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của đất nước - Ảnh 3.

Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu, cải hoán toàn bộ xe theo yêu cầu sử dụng đặc thù.

Sau khi HTCV cung cấp và bàn giao lô xe nguyên mẫu, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng đã trực tiếp đảm nhận toàn bộ quá trình nghiên cứu, cải hoán theo đúng các yêu cầu sử dụng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, mẫu xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ này được phát triển trên nền tảng xe 29 chỗ ban đầu với hàng loạt hạng mục cải tạo riêng biệt.

Các hạng mục hoán cải đáng chú ý bao gồm việc thiết kế và lắp đặt phần khung, bệ cùng hệ thống giá cố định dùng để đặt tiểu chở hài cốt liệt sĩ, giá để vòng hoa, giá đặt lư hương và nến điện tử. Đồng thời, phương tiện cũng được tiến hành cải tạo lại hệ thống cửa phía sau, khu vực vách ngăn cùng một số chi tiết liên quan khác để đảm bảo tính trang nghiêm tuyệt đối cho không gian bên trong.

Lô 35 xe Hyundai vừa được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của đất nước - Ảnh 4.

Cabin hành khách được cải hoán với các hạng mục chuyên dụng phục vụ công tác vận chuyển hài cốt liệt sĩ.

Vào ngày 14/9, mẫu xe chuyên dụng này đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức công tác nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, thuộc Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp cùng Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã hoàn thành toàn bộ công tác cải hoán, nghiệm thu và chính thức bàn giao toàn bộ 35 chiếc xe theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại

Theo HMĐ

Việt Nam Daily

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