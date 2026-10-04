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Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên cao nhất hơn một năm

| | Thị trường

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất hơn một năm do nhu cầu cải thiện và lo ngại sản lượng giảm vì thời tiết bất lợi.

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 378-384 USD/tấn trong tuần này, mức cao nhất kể từ tháng 7/2025, tăng so với mức 375-381 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào giá 377-382 USD/tấn. Một thương nhân tại Mumbai cho biết tình trạng mùa vụ đang xấu đi, chứ không cải thiện, khiến giá lúa tăng và thúc đẩy các nhà xuất khẩu phải nâng giá gạo.

Theo các quan chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay, lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, với mức giảm lớn nhất trong gần 20 năm. Nguyên nhân là lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn cây lúa phát triển có thể làm giảm năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giữ ở mức 460 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Một thương nhân cho biết nhu cầu vẫn ổn định, chủ yếu từ các khách hàng quen thuộc, và có xu hướng Philippines sẽ mua nhiều hơn, do nước này có thể hứng chịu thêm một số cơn bão. Về nguồn cung, khu vực Đông Bắc Thái Lan hiện đang vào mùa thu hoạch; thương nhân này cho biết mưa trong giai đoạn tháng 10 và tháng11 có thể gây thiệt hại cho một phần mùa vụ.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 420-430 USD/tấn trong phiên 1/10, so với mức 430 USD/tấn một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù nguồn cung trong nước thấp, nhu cầu từ bên ngoài vẫn yếu.

Tại Bangladesh, nông dân cho biết giá gạo tại nước này vẫn duy trì ở mức cao và có thể tiếp tục tăng sau đợt tăng giá dầu gần đây. Nguyên nhân là chi phí nhiên liệu cao hơn làm tăng chi phí tưới tiêu, máy móc nông nghiệp và vận chuyển. Đà tăng của giá gạo có thể gây thêm áp lực lên người tiêu dùng, vốn đã phải đối mặt với lạm phát ở mức cao.

Theo Minh Trang

VTV Online

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