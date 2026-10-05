Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho tất cả người muốn mua Mazda CX-5

| | Thị trường

Chưa bao giờ mua một chiếc SUV cỡ C lại rẻ đến thế.

638 triệu đồng. Đó là giá một đại lý Mazda ở miền Nam đang chào bán cho bản CX-5 2.0L Deluxe trong chương trình ưu đãi tháng 10, thấp hơn 61 triệu đồng so với giá niêm yết 699 triệu đồng, theo khảo sát của Tiền Phong.

Đây là đáy giá mới của mẫu SUV cỡ C này, sau khi hồi tháng 8-9 bản Deluxe từng được các đại lý hạ xuống khoảng 659 triệu đồng.

Đáy giá mới sau hai tháng giảm liên tiếp

Đà giảm phủ khắp các phiên bản. Bản 2.0 Deluxe tùy chọn từ 749 triệu còn 679 triệu đồng, giảm 70 triệu đồng. Bản 2.0 Luxury từ 789 triệu còn 715 triệu đồng, giảm 74 triệu đồng. Ba bản Premium từ 829–869 triệu còn 750–789 triệu đồng, giảm 79–80 triệu đồng. Sang tháng 10, nhà sản xuất còn hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe này.

Mức giá này khiến CX-5 rẻ hơn cả một số mẫu SUV cỡ B bản cao.

Tiền Phong ghi nhận: Toyota Yaris Cross HEV sau ưu đãi 100% lệ phí trước bạ còn khoảng 658 triệu đồng; Mitsubishi Xforce bản Ultimate được hỗ trợ tối đa khoảng 72 triệu đồng, giá thực tế còn khoảng 648 triệu đồng. Cả hai con số đều cao hơn giá bản tiêu chuẩn của CX-5 hiện tại.

Tin vui cho tất cả người muốn mua Mazda CX-5 - Ảnh 1.

Mazda CX-5 thế hệ mới sắp có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Paultan.

Không phải đại lý nào cũng bán một giá

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, không phải showroom nào cũng áp mức giảm sâu như trên. Phần lớn đại lý ở miền Bắc vẫn giữ giá thực tế khoảng 659–666 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, tức giảm 33–40 triệu đồng so với niêm yết. Người mua nên tham khảo nhiều showroom để so sánh trước khi quyết định, thay vì chốt ngay ở điểm bán đầu tiên.

Các đối thủ cùng cỡ cũng không đứng yên trong tháng 10. Mitsubishi Destinator được nhà phân phối hỗ trợ 50–100% lệ phí trước bạ. Ford Territory bổ sung ưu đãi cho bản Platinum, giảm 57 triệu đồng còn 859 triệu đồng, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn ở mức 665 triệu đồng sau hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Động thái giảm giá mạnh được cho là nhằm xả kho khi CX-5 đang ở giai đoạn cuối vòng đời. Sức tiêu thụ của CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C. Sau 8 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật Bản đạt doanh số lũy kế 10.444 xe, bỏ khá xa các đối thủ phía sau như VinFast VF 7 (7.820 xe), Ford Territory (7.734 xe) và Mitsubishi Destinator (6.588 xe).

Giá Mazda CX-5 tiếp tục dò đáy tại đại lý

Theo Hương Cầm

suckhoe24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dấu ấn 'Made in Vietnam' tại siêu sân vận động lớn gấp 2 lần Mỹ Đình: dát vàng hoành tráng bậc nhất thế giới, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Dấu ấn 'Made in Vietnam' tại siêu sân vận động lớn gấp 2 lần Mỹ Đình: dát vàng hoành tráng bậc nhất thế giới, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng Nổi bật

Thái Lan, Philippines báo tin vui đến Việt Nam

Thái Lan, Philippines báo tin vui đến Việt Nam Nổi bật

Lộ diện mẫu iPhone với thiết kế hoàn toàn mới, màn hình siêu lớn

Lộ diện mẫu iPhone với thiết kế hoàn toàn mới, màn hình siêu lớn

08:02 , 05/10/2026
Nghệ thuật của sự “vừa đủ” trong một sản phẩm thiết thực tại Đông Bắc TP.HCM

Nghệ thuật của sự “vừa đủ” trong một sản phẩm thiết thực tại Đông Bắc TP.HCM

08:00 , 05/10/2026
Robot hình người tự huỷ bằng cách nhảy xuống lò nung

Robot hình người tự huỷ bằng cách nhảy xuống lò nung

07:34 , 05/10/2026
Giấc mơ ô tô Việt dang dở, Vinaxuki giờ ra sao?

Giấc mơ ô tô Việt dang dở, Vinaxuki giờ ra sao?

07:01 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên