Nghệ thuật của sự “vừa đủ” trong một sản phẩm thiết thực tại Đông Bắc TP.HCM

Sau 32 năm phát triển, đúc kết bài toán nhà ở nhìn từ nhu cầu thực

Một sản phẩm nhà ở được hình thành từ nhiều quyết định: diện tích bao nhiêu là phù hợp, công năng được tổ chức như thế nào, tiện ích nào thực sự cần thiết và cấu trúc sản phẩm có tương thích với khả năng sở hữu của khách hàng hay không.

Với The Collection 688, cách tiếp cận này được thể hiện qua việc tổ chức sản phẩm xoay quanh những nhu cầu thường gặp trong đời sống đô thị. Không gian sống được tính toán để phục vụ nhiều trạng thái trong ngày, trong khi hệ tiện ích được phân bổ theo những nhóm nhu cầu cụ thể thay vì mở rộng danh mục theo số lượng.

Với hơn 3 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh nghiệm của DICERA được đặt vào những quyết định cụ thể về công năng, tiện ích, không gian chung và cấu trúc sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để The Collection 688 theo đuổi một cách tiếp cận thực tế hơn với bài toán nhà ở tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Một ngày sống nhiều nhịp, không gian cần nhiều cách dùng

Một ngày của cư dân hiện đại không chỉ gồm thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Bên cạnh đó là những không gian dành cho vận động, học hỏi, gặp gỡ, giải trí hay đơn giản là khoảng lặng để sống chậm lại.

Tại The Collection 688, hệ tiện ích được tổ chức theo 2 nhóm trải nghiệm: Động và Tĩnh.

Khi cần tập trung và phát triển bản thân, co-working indoor và outdoor, thư viện, phòng Golf 3D… tạo thêm không gian cho làm việc, đọc và học hỏi. Khi cần vận động, hồ bơi và phòng gym phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất.

Ở những khoảng thời gian dành cho gia đình và bạn bè, khu BBQ, phòng chiếu phim, Dance studio hay khu vui chơi trẻ em tạo thêm không gian cho các hoạt động chung. Khi cần nghỉ ngơi, yoga, meditation và các khu vực thư giãn tại tầng 21 hướng tới những khoảng lặng để cân bằng lại nhịp sống.

Giá trị của tiện ích vì thế không chỉ nằm ở số lượng hạng mục, mà ở vai trò của từng không gian trong đời sống. Cùng một địa chỉ có thể phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau mà không nhất thiết phải gia tăng mọi thứ.

Không gian tiện ích tại The Collection 688, minh họa các khu vực phục vụ làm việc, vận động và thư giãn.

Từ những tiện ích đến điểm chạm cộng đồng

Một tiện ích có thể bắt đầu từ nhu cầu cá nhân, nhưng khi được sử dụng thường xuyên bởi nhiều người, nó có thể tạo ra những tương tác tự nhiên trong cộng đồng.

Mỗi không gian lại tạo ra các "điểm chạm" khác nhau trong đời sống cư dân. Có người gặp nhau khi tập luyện, có gia đình cùng sử dụng khu vui chơi, cũng có những cuộc trò chuyện bắt đầu từ một không gian làm việc chung.

Từ góc độ phát triển sản phẩm, đây là bước chuyển từ tiện ích phục vụ riêng lẻ sang không gian tạo tương tác. Khi những không gian ấy được sử dụng thường xuyên, các tương tác tự nhiên cũng có thêm cơ hội hình thành.

Từ một buổi tập, một giờ đọc sách hay một cuộc gặp tại khu BBQ, những điểm chạm nhỏ có thể dần tạo nên sự kết nối giữa những người cùng chia sẻ một nơi sống. Những hành vi được lặp lại theo thời gian có thể hình thành thói quen, và các thói quen được chia sẻ là một trong những nền tảng để cộng đồng cư dân phát triển.

Công viên đón khách trước cổng dự án The Collection 688

Khi "vừa đủ" trở thành bài toán sở hữu

Một sản phẩm thiết thực không nhất thiết đồng nghĩa với giá thấp, cũng không có nghĩa phải cắt giảm tiêu chuẩn về không gian sống. "Vừa đủ" nằm ở khả năng cân bằng giữa những gì sản phẩm mang lại và ngưỡng sở hữu phù hợp.

The Collection 688 có quy mô 688 sản phẩm, gồm các dòng căn hộ với công năng khác nhau và 30 căn hộ thương gia có ban công rộng đến 52m². Với mức giá chào sân từ 43,688 triệu đồng/m², khách hàng thanh toán 15% giá trị sản phẩm đến thời điểm nhận bàn giao, và đặc biệt là chính sách thanh toán giãn 0.25%/tháng trong 20 đợt liên tục, cũng trở thành một phần của bài toán sở hữu, bên cạnh chất lượng không gian và trải nghiệm sống.

Đặt cạnh hệ tiện ích, tiêu chuẩn vận hành và định hướng phát triển sản phẩm, giá bán và tiến độ thanh toán trở thành một phần của bài toán "vừa đủ": chất lượng sống cần đi cùng cấu trúc sở hữu phù hợp với nhóm khách hàng mà sản phẩm hướng tới.

Không gian căn hộ tại The Collection 688, minh họa thiết kế và khoảng ban công dành cho sinh hoạt riêng tư.

Với The Collection 688, "vừa đủ" được đặt trong cách tiếp cận: đủ không gian để làm việc, vận động và nghỉ ngơi, đủ điểm chạm để kết nối, đồng thời đặt chất lượng sản phẩm trong một bài toán sở hữu cụ thể. Sau cùng, giá trị của một nơi ở không nằm ở việc có thêm bao nhiêu thứ, mà ở việc những gì được tạo ra có phù hợp với cách con người sống hay không.

Sảnh B cao cấp tại The Collection 688



