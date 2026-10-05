Apple thừa nhận lỗi khiến iPhone 18 Pro Max mất sóng, máy đã dính lỗi phải thay mới

Chưa đầy ba tuần kể từ ngày mở bán 18/9, iPhone 18 Pro Max, mẫu iPhone đắt nhất hiện tại của Apple với giá khởi điểm 1.299 USD tại Mỹ, đã vướng phải một sự cố nghiêm trọng. Nhiều người dùng sử dụng mạng AT&T phản ánh máy bất ngờ mất kết nối, thanh trạng thái chỉ hiển thị dòng chữ "SOS" thay vì vạch sóng. Khi đó, chiếc iPhone không thể gọi điện, gửi nhận tin nhắn hay dùng dữ liệu di động. Tình trạng này có thể xảy ra liên tục hoặc chập chờn, khiến máy gần như vô dụng nếu không có Wi-Fi.

Theo MacRumors, hàng nghìn người dùng đã báo cáo sự cố trên cộng đồng hỗ trợ của Apple, Reddit, diễn đàn MacRumors và nhiều nền tảng khác kể từ khi máy lên kệ. Một người dùng trên Reddit kể rằng khi anh mang máy đến Apple Store, nhân viên cho biết riêng ngày hôm đó đã có khoảng 50 người đến vì lỗi này, ngày hôm trước là 100 người. Đây là chia sẻ cá nhân và chưa được Apple xác nhận, nhưng phần nào cho thấy mức độ lan rộng của sự cố.

iPhone 18 Pro Max bị lỗi mất sóng nghiêm trọng (Ảnh:CNET)

Apple xác nhận, máy đã lỗi phải thay mới

Nhà mạng AT&T là bên đầu tiên lên tiếng khi gửi tin nhắn tới khách hàng dùng iPhone 18 Pro Max, yêu cầu cập nhật ngay lên iOS 27.0.1. Tuy nhiên, ghi chú phát hành của bản cập nhật này chỉ nhắc đến việc sửa lỗi Face ID và camera, hoàn toàn không đề cập đến kết nối di động. Nhiều người dùng cũng cho biết họ đã cập nhật nhưng máy vẫn mất sóng như cũ.

Đến ngày 2/10, Apple chính thức xác nhận với 9to5Mac và Bloomberg rằng hãng đã xác định được sự cố ảnh hưởng tới một số ít người dùng iPhone 18 Pro Max trên mạng AT&T, có thể khiến máy mất kết nối và không thể thực hiện cuộc gọi. Bên cạnh iOS 27.0.1, Apple tung thêm bản cập nhật cài đặt nhà mạng (carrier settings) dành riêng cho các máy này.

Điều khiến người dùng lo ngại là cả hai bản cập nhật chỉ có tác dụng phòng ngừa, giúp những chiếc máy chưa gặp lỗi không bị ảnh hưởng về sau. Với những máy đã mất sóng, Apple khẳng định không thể khôi phục bằng phần mềm mà phải thay phần cứng. Người dùng bị ảnh hưởng được khuyến nghị liên hệ Apple Support, AT&T hoặc mang máy đến Apple Store, cửa hàng AT&T. Apple hiện chưa công bố số lượng thiết bị bị ảnh hưởng.

Về phía AT&T, nhà mạng cho biết đang phối hợp với Apple để giải quyết sự cố. Theo chính sách tiêu chuẩn của Apple tại Mỹ, người dùng có 14 ngày để trả lại máy, đồng nghĩa ngày 2/10 là hạn chót với những ai mua máy ngay ngày mở bán. Một số người dùng trên Reddit đã chọn trả máy và quay về dùng chiếc iPhone cũ để đảm bảo liên lạc ổn định. Cũng có người chia sẻ dù đã đổi sang máy mới, lỗi "SOS" vẫn xuất hiện trở lại.

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được Apple công bố, nhưng giới công nghệ đang chú ý đến phần modem. Tại Mỹ, iPhone 18 Pro Max là mẫu iPhone mới duy nhất dùng modem Snapdragon X80 của Qualcomm. Trong khi đó, iPhone 18 Pro, iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max bán ở các thị trường ngoài Mỹ đều dùng modem C2 do Apple tự phát triển. Theo các báo cáo hiện tại, lỗi chỉ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max dùng mạng AT&T, chưa ghi nhận trên các nhà mạng hay mẫu iPhone khác. Dù vậy, chưa có bằng chứng nào khẳng định modem Qualcomm là thủ phạm.

Đây cũng là tin vui với người dùng trong nước. iPhone 18 Pro Max phân phối chính hãng tại Việt Nam sử dụng modem C2 của Apple, và theo các hệ thống bán lẻ chính hãng, hiện chưa ghi nhận phản ánh nào về lỗi kết nối từ người dùng.

Người dùng iPhone 18 Pro Max tại Mỹ cần làm gì?

Người dùng nên vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để cài iOS 27.0.1. Bản cập nhật cài đặt nhà mạng sẽ tự động tải về trong vòng 14 ngày, nhưng có thể kích hoạt sớm bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Nếu máy đã rơi vào trạng thái SOS kéo dài, người dùng nên liên hệ Apple hoặc AT&T để được kiểm tra và thay máy.

Lỗi mất sóng không phải rắc rối duy nhất của dòng iPhone 18 Pro. Trước đó, một số máy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gặp lỗi đơ cảm ứng rồi tự khởi động lại khi xác thực Face ID không thành công, thường xảy ra khi mở các ứng dụng được khóa bằng Face ID. Lỗi này đã được Apple khắc phục bằng bản iOS 27.0.1 phát hành ngày 28/9.

Ngoài ra, nhiều người dùng phản ánh loa thoại phát ra tiếng lách tách, lụp bụp trong quá trình sử dụng, thậm chí có thể tái hiện bằng cách bật tắt chế độ máy bay hoặc kéo nhanh thanh độ sáng. Lỗi này ảnh hưởng cả iPhone 18 Pro lẫn 18 Pro Max và chưa được iOS 27.0.1 khắc phục. Một số người đã đổi máy mới nhưng vẫn gặp tình trạng tương tự, nên nhiều khả năng đây là lỗi phần mềm và sẽ được sửa trong các bản cập nhật tới.