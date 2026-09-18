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Giá Mazda CX-5 'chạm đáy' mới tại đại lý

| | Thị trường

Sau một thời gian được bán với giá ưu đãi 666 triệu đồng tại đại lý, mẫu Mazda CX-5 tiếp tục được tăng ưu đãi để có “giá đáy” mới trong tháng 9 này.

Theo tham khảo tại một đại lý ở Hà Nội, tư vấn bán hàng chào bán phiên bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5 với giá 659 triệu đồng, thấp hơn 40 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản còn lại cũng đang được đại lý áp dụng mức ưu đãi từ 70-80 triệu đồng.

Với mức giá mới, Mazda CX-5 hiện có giá thực tế ngang ngửa so với một số mẫu SUV hạng dưới. Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce bản cao nhất Ultimate đang được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ưu đãi tương đương mức giảm tối đa khoảng 72 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 648 triệu đồng.

Tương tự, Toyota Yaris HEV cũng được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Tùy chính sách tại từng đại lý, mức ưu đãi có thể lên tới 70 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống khoảng 658 triệu đồng.

Mazda CX-5 vừa ghi nhận mức giá đáy mới tại đại lý, thấp hơn giá niêm yết 40 triệu đồng.

Giá bán khởi điểm chỉ ngang xe hạng B hứa hẹn sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho CX-5 trong bối cảnh các đối thủ cùng phân khúc cũng đang đua giảm giá. Trong tháng 9 này, cả Ford Territory và Mitsubishi Destinator đều được áp dụng các gói ưu đãi lớn, với mức giảm khoảng 70-80 triệu đồng.

Đáng chú ý, các chương trình ưu đãi nói trên đều áp dụng cho những xe Mazda CX-5, Ford Territory và Mitsubishi Destinator có số VIN 2026. Việc các mẫu xe đời mới cùng giảm giá mạnh cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C đang diễn ra rất gay gắt.

Về doanh số, Mazda CX-5 hiện vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C sau 8 tháng đầu năm, với doanh số lũy kế 10.444 xe. Mẫu xe Nhật này đang tạo khoảng cách an toàn với những đối thủ xếp sau như VinFast VF 7 (7.820 xe), Ford Territory (7.734 xe) và Mitsubishi Destinator (6.588 xe).

Mẫu Mazda CX-5 đang bán tại nước ta thuộc phiên bản cũ. Bản thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11, hứa hẹn khuấy động phân khúc SUV cỡ C dịp cuối năm.

Theo Lê Tuấn

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