Tin xe 18/9: Mercedes CLA 200 EV về Việt Nam, Suzuki XL7 sắp có bản mới

Mercedes-Benz CLA 200 EV về Việt Nam, giá dưới 1,7 tỷ đồng

Đây là mẫu xe điện chạy pin thứ 6 của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam và có giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, thấp hơn mức 2,309 tỷ đồng của Mercedes-Benz EQB.

Mercedes-Benz CLA 200 EV phát triển trên nền tảng MMA, có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở 2.790 mm.

Xe mang kiểu dáng sedan coupe 4 cửa. Phía trước là mảng trang trí tích hợp 142 ngôi sao ba cánh có khả năng phát sáng, cùng khoang chứa đồ phụ 101 lít.

Khoang lái trang bị MBUX Superscreen gồm màn hình 10,25 inch cho người lái và hai màn hình 14 inch. Xe sử dụng hệ điều hành MB.OS, trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant, ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí, đèn viền 64 màu, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hệ truyền động gồm mô-tơ điện đặt tại cầu sau, công suất 224 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm, kết hợp hộp số 2 cấp. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Pin 58 kWh, kiến trúc điện 800 V, cho phạm vi hoạt động 459-542 km theo WLTP và hỗ trợ sạc tối đa 200 kW.

Dù có phạm vi công bố tối đa 542 km, xe vẫn phụ thuộc vào điều kiện sạc thực tế. Mercedes-Benz CLA 200 EV chủ yếu dựa vào bộ sạc tại nhà hoặc các điểm sạc thuộc hệ thống đại lý.

Kiểu dáng sedan coupe và không gian hàng ghế sau tương đối hạn chế cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Suzuki XL7 Hybrid sắp có thêm hai phiên bản tại Việt Nam

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki đã hoàn tất đăng ký dán nhãn năng lượng cho hai biến thể mới gồm Suzuki XL7 Hybrid GL AT và Suzuki XL7 Hybrid GLX+ AT. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Suzuki XL7 tại Việt Nam hiện chỉ được phân phối một phiên bản.

Dữ liệu từ cơ quan kiểm định cho thấy Suzuki XL7 Hybrid GL AT có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 5,91 lít/100 km, gần tương đương mức 5,9 lít/100 km của phiên bản hiện hành. Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid GLX+ AT đạt 5,85 lít/100 km.

Tuy nhiên, việc hoàn tất đăng ký nhãn năng lượng chưa đồng nghĩa hai phiên bản chắc chắn được bán thương mại tại Việt Nam.

Những chiếc XL7 mang kiểu dáng mới từng được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Hình ảnh thực tế cho thấy xe có nhiều điểm tương đồng với Suzuki XL7 2026 tại Indonesia, trong đó phần đầu được thay đổi với lưới tản nhiệt lớn hơn, đèn chiếu sáng và hốc đèn sương mù LED thiết kế lại. Xe còn có bộ mâm hợp kim 16 inch kiểu mới và cụm đèn hậu mang tông màu tối.

Khoang cabin tiếp tục bố trí 7 chỗ, trong đó màn hình giải trí trung tâm tăng từ 8 lên 9 inch. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả và gập 60:40, còn hàng ghế cuối gập 50:50.

Tại Indonesia, XL7 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm và hộp số tự động 4 cấp.

Danh sách trang bị dành cho Việt Nam, giá bán và thời điểm mở bán của Suzuki XL7 Hybrid 2026 chưa được công bố chính thức.

VinFast Evo Grand Premia và Evo Limited được nhận đặt cọc

Các đại lý VinFast đã bắt đầu nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện mới mang tên VinFast Evo Grand Premia và VinFast Evo Limited. Trong đó, VinFast xác nhận Evo Grand Premia sẽ chính thức ra mắt ngay trong tháng 9, còn thông tin cụ thể về Evo Limited vẫn chưa được công bố. Cả hai đều phát triển trên nền tảng dòng VinFast Evo.

Hình ảnh ban đầu cho thấy VinFast Evo Grand Premia có nhiều thay đổi so với thiết kế tối giản của dòng Evo hiện hành. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn chiếu sáng dạng tròn chia thành hai tầng, bao quanh bởi dải LED định vị ban ngày hình vòng cung. Mặt nạ phía trước phối màu đỏ và nâu đồng, kết hợp các chi tiết mạ chrome, họa tiết màu vàng cùng biểu tượng chữ V đặt trên nền ốp đỏ.

Thân xe vẫn giữ kiểu dáng tay ga truyền thống nhưng các đường nét được tinh chỉnh mềm mại hơn. Yên xe được phân tầng rõ rệt, vừa thay đổi diện mạo vừa hướng đến sự thoải mái cho người ngồi. Trong khi đó, VinFast Evo Limited đã xuất hiện trong danh mục nhận đặt cọc nhưng chưa có thông tin cụ thể về thông số kỹ thuật, hệ thống pin hay khả năng vận hành.

VinFast chưa công bố giá bán chính thức, quãng đường di chuyển tối đa và các thông số kỹ thuật của cả hai phiên bản. Tên gọi “Limited” cũng chưa được xác định là phiên bản sản xuất giới hạn hay tên thương mại của một biến thể mới.

Ngoài hai mẫu phát triển từ dòng Evo, hình ảnh từng được hé lộ còn cho thấy một mẫu xe máy điện khác có thiết kế góc cạnh, thể thao. Các sản phẩm mới cho thấy danh mục xe hai bánh chạy điện của VinFast đang được chuẩn bị mở rộng thêm.