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Tin vui bất ngờ từ Eo biển Hormuz báo về

| | Thị trường

21 lô hàng LNG đã đi qua eo biển Hormuz trong tháng 9, mức cao nhất từ khi xung đột Iran bắt đầu.

Dữ liệu vận tải biển do Reuters tổng hợp hôm 2/10 cho thấy, ước tính có tổng cộng 21 lô hàng LNG đã đi qua Eo biển Hormuz trong tháng 9; đây là con số hàng tháng cao nhất kể từ khi cuộc xung đột liên quan đến Iran bắt đầu, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh.

Công ty phân tích dữ liệu vận tải biển Kpler ước tính rằng 21 lô hàng đã xoay xở đi qua điểm nghẽn chiến lược này vào tháng trước – nơi từng xử lý một phần năm nguồn cung LNG toàn cầu trước khi xung đột nổ ra.

Trong tuần này, ba lô hàng LNG của Qatar xuất phát từ Ras Laffan đã xuất hiện trở lại bên ngoài Eo biển Hormuz, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền từ LSEG và Kpler.

Tin vui bất ngờ từ eo biển Hormuz báo về - Ảnh 1.

Trước khi xung đột xảy ra, trung bình mỗi ngày có ba lô hàng LNG đi qua Eo biển Hormuz.

Hầu hết các tàu chở LNG đều di chuyển qua Hormuz ở chế độ "tắt tín hiệu" (không phát tín hiệu định vị), khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đồng thời gây trở ngại cho việc ước tính lưu lượng và cán cân cung cầu LNG toàn cầu.

Các lô hàng từ Qatar và UAE đã đi qua được Eo biển Hormuz trong những tuần gần đây, nhưng khối lượng quá nhỏ để tạo ra tác động đáng kể đến cán cân LNG toàn cầu.

Trong khi các lô hàng dầu thô vẫn được vận chuyển qua eo biển này với khối lượng hàng triệu thùng mỗi ngày, thì các lô hàng LNG lại gặp khó khăn khi đi qua điểm nghẽn này do khí đốt khó chuyển tải giữa các tàu (STS) hơn so với dầu.

Việc dòng chảy LNG từ Trung Đông bị hạn chế trong sáu tháng qua đã đẩy giá khí đốt tháng 9 tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng giai đoạn 2022-2023, do người mua phải cạnh tranh để giành lấy nguồn cung sẵn có không cần vận chuyển qua Eo biển Hormuz.

Tuần này, Qatar đã gia hạn tuyên bố bất khả kháng đối với việc giao hàng LNG đến châu Á và châu Âu thêm một tháng, kéo dài đến hết tháng 11, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển LNG qua Eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ do thế bế tắc kéo dài giữa Mỹ và Iran liên quan đến điểm nghẽn này cũng như các giải pháp chấm dứt xung đột.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung LNG từ Trung Đông sẽ gây khó khăn cho việc cung ứng khí đốt trong mùa đông tại châu Âu và châu Á, đặc biệt nếu mùa đông năm nay lạnh hơn mức bình thường.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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