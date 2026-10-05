Bảng giá xe máy Honda Vision 2026 mới nhất tháng 10/2026

Theo khảo sát, Honda Vision 2026 đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Giá đề xuất của hãng dao động từ khoảng 31,5 triệu đến 36,8 triệu đồng. Trong tháng 10/2026, giá bán thực tế tại đại lý được điều chỉnh theo hướng giảm, khởi điểm từ 33 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực.

Bảng giá Honda Vision 2026 thời điểm tháng 10/2026:

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) Chênh lệch Thể thao Đen, Xám đen 36.808.363 40.000.000 khoảng 3,2 triệu Đặc biệt Nâu đen 34.550.182 38.000.000 khoảng 3,45 triệu Cao cấp Đỏ đen, Xanh đen 33.175.637 36.000.000 khoảng 2,8 triệu Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545 33.000.000 khoảng 1,5 triệu

Lưu ý: Giá đề xuất đã bao gồm thuế GTGT 8%. Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm và từng đại lý và khu vực bán xe.

Theo bảng giá, phiên bản Tiêu chuẩn có mức chênh thấp nhất, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Đây là lựa chọn tiết kiệm nhất cho người cần một chiếc xe đi lại hằng ngày. Ngược lại, hai bản Đặc biệt và Thể thao đang bị đại lý bán cao hơn giá niêm yết hơn 3 triệu đồng. Với bản Thể thao, người mua sẽ phải chi khoảng 40 triệu đồng, chưa tính phí trước bạ và biển số. Người mua nên tham khảo giá tại nhiều đại lý trong khu vực trước khi xuống tiền, vì mức chênh giữa các cửa hàng có thể khác nhau.

Honda Vision 2026 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng SH, kết hợp đường nét hiện đại với kiểu dáng nhỏ gọn. Phần đầu xe được tạo hình ba chiều sắc sảo, đi kèm đèn LED trang trí và cụm đèn trước nổi bật. Logo 3D cách điệu trên thân xe mang lại cảm giác trẻ trung, năng động. Bộ vành đúc theo phong cách châu Âu cũng góp phần tăng tính thẩm mỹ.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở phiên bản Thể thao, vốn sử dụng bánh trước 16 inch. Nhờ đó, xe trông khỏe khoắn hơn và mang lại tư thế lái thoải mái hơn. Đây cũng là lý do bản này có giá cao nhất trong dải sản phẩm.

Mặt đồng hồ kết hợp giữa kim analog truyền thống và màn hình LCD. Cách bố trí này giúp người lái theo dõi thông số vận hành trực quan, đồng thời tạo điểm nhấn hiện đại cho xe.

Honda Vision 2026 sử dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển. Kết cấu này giúp giảm trọng lượng xe nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và độ bền, nhờ đó xe vận hành linh hoạt hơn khi luồn lách trong phố.

Về tiện ích, xe được trang bị khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dưới yên và hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy. Cổng sạc USB Type-C được tích hợp sẵn, giúp người dùng sạc điện thoại ngay trong lúc di chuyển. Bên cạnh đó, đèn chiếu sáng phía trước luôn bật khi xe hoạt động, giúp tăng khả năng nhận diện trên những tuyến đường đông phương tiện hoặc khi điều kiện ánh sáng thay đổi.

Với giá bán đang giảm nhẹ và mức chênh đại lý được thu hẹp, tháng 10 là thời điểm khá hợp lý để mua Honda Vision. Điều này đặc biệt đúng với phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp. Thiết kế nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng các trang bị tiện ích cơ bản giúp Vision tiếp tục là lựa chọn an toàn trong phân khúc xe tay ga phổ thông. Mẫu xe này phù hợp với học sinh, sinh viên, nữ giới và người cần xe đi lại hằng ngày trong đô thị.