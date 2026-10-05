Thị trường robot hút bụi Việt Nam: Quy mô tăng, nhu cầu đổi thay

Đáng chú ý, nhóm robot có giá trên 15 triệu đồng là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, cho thấy người dùng đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho những sản phẩm có khả năng tự động hóa và đảm nhiệm nhiều công đoạn dọn dẹp.

Từ robot hút bụi đến thiết bị tự động hóa việc nhà

Nếu trước đây robot hút bụi chủ yếu được lựa chọn để giảm công việc hút bụi, nhu cầu hiện nay đang mở rộng sang khả năng lau nhà, tự giặt và sấy bộ phận lau, xử lý tóc và lông thú cưng hay thích ứng với nhiều không gian khác nhau.

Dữ liệu GfK được VnExpress dẫn lại cũng cho thấy sự dịch chuyển này qua mức giá sản phẩm: trong giai đoạn 2018–2022, sức mua tập trung nhiều ở các mẫu khoảng 5 triệu đồng, trong khi hiện nay người dùng có xu hướng lựa chọn các model trên 10 triệu đồng với nhiều tính năng tự động hóa hơn.

Như vậy, thị trường không chỉ tăng về số lượng sản phẩm được bán ra. Tiêu chí lựa chọn robot hút bụi cũng đang mở rộng từ khả năng hút bụi sang mức độ thiết bị có thể tự xử lý trong toàn bộ quá trình dọn nhà.

Công nghệ lau trở thành một phần của cuộc đua

Khi nhu cầu thay đổi, các thương hiệu robot hút bụi cũng tìm kiếm những hướng phát triển mới bên cạnh khả năng hút bụi. Công nghệ lau, khả năng tự làm sạch bộ phận lau và mức độ tự động hóa sau khi hoàn thành công việc ngày càng trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm sản phẩm.

Roborock Saros 20 Flow Complete là một ví dụ cho xu hướng này. Mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp của Roborock được trang bị hệ thống SpiraFlow 2.0, trong đó nước sạch được cấp liên tục đến con lăn và hỗ trợ làm sạch con lăn ngay trong quá trình robot lau nhà.

Sau khi hoàn thành chu trình lau, dock của Saros 20 Flow Complete tiếp tục tự giặt con lăn bằng nước nóng và sấy bằng khí nóng.

Cách tiếp cận này cho thấy robot hút bụi đang dần được phát triển theo hướng không chỉ thực hiện công việc hút và lau, mà còn tự xử lý nhiều công đoạn phía sau để giảm thao tác cho người dùng.

Thị trường tăng trưởng, nhu cầu cũng nâng cao

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, robot hút bụi đang trở thành một nhóm thiết bị gia dụng được người dùng Việt Nam quan tâm hơn. Nhưng cùng với đó, tiêu chí lựa chọn cũng đang thay đổi: người dùng không chỉ tìm một thiết bị có thể hút và lau, mà kỳ vọng robot có thể tự xử lý nhiều hơn trong toàn bộ quá trình dọn dẹp.

Trong xu hướng đó, Roborock Saros 20 Flow Complete là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà mới theo đuổi hướng tự động hóa sâu hơn, với con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0 cho phép cấp nước và làm sạch con lăn ngay trong quá trình lau, sau đó tiếp tục tự giặt và sấy con lăn tại dock.

‎ Khi thị trường không chỉ mở rộng về quy mô mà người dùng cũng ngày càng nâng cao yêu cầu đối với trải nghiệm dọn dẹp, những sản phẩm như Saros 20 Flow Complete cho thấy cuộc cạnh tranh của ngành hàng đang dần chuyển sang một câu hỏi khác: robot có thể tự làm được bao nhiêu việc thay người dùng?