Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 5/10 bật tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Sáng ngày 5/10, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 2,161 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,228 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57,626 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,413 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng mạnh hơn 1 triệu đồng so với phiên cuối tuần trước, tiến sát gần mốc 60 triệu đồng/lượng. Tuần trước, giá bạc đã có thời điểm giảm sâu nhất trong vòng 1 tháng, chạm mức 56 triệu đồng/lượng do chịu ảnh hưởng từ diễn biến thế giới.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,151-2,223 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 57,36 -59,28 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,196 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,281 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý tăng lên 2,541 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trong khi đó, giá bạc thế giới tăng trở lại, lên trên 61 USD/ounce, sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,92 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng gần 300.000 đồng.﻿

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Theo số liệu công bố hôm thứ Sáu, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với mức 90.000 việc làm được dự báo. Số liệu tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm, từ mức tăng 133.000 việc làm trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, còn tăng trưởng tiền lương hàng năm bất ngờ chậm lại còn 3,0%, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021.

Những dữ liệu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách hiện tại trong tháng này, với xác suất được dự báo gần 80%. Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 hiện ở khoảng 69%.

Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện dao động gần mức cao nhất kể từ năm 2002. Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông cũng đang gia tăng khi lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát.