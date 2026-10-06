Ông Phạm Nhật Vượng mua 200 đoàn tàu phục vụ cho tuyến đường sắt đô thị Hà Nội: Không cần người lái, một nửa sẽ được sản xuất tại Việt Nam

Theo hợp đồng, Alstom chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và cung cấp tổng 200 đoàn tàu Metropolis nhằm sớm đưa các dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào hoạt động.

Theo hợp đồng, toàn bộ các đoàn tàu do Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới. Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, qua đó tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân tàu rộng tối ưu không gian nội thất, nâng cao sức chở hành khách.

Đáng chú ý, tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4. Bên cạnh đó, hệ thống phanh hiện đại kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, có khả năng bảo đảm an toàn và thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

Trong đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp), một trong những trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm. Bên cạnh việc cung cấp 83 đoàn tàu nguyên chiếc, Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị và các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp 117 đoàn tàu tại Việt Nam.

Vingroup là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes. Việc hợp tác với Alstom nhằm cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tiến tới phát triển năng lực tự chủ để có thể đồng hành dài hạn cùng quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

Theo Quy hoạch Thủ đô tới năm 2045, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đạt 979 km, gồm 18 tuyến và đóng vai trò “xương sống” của hệ thống giao thông công cộng.

Với tổng chiều dài lên đến gần 1.000 km, đây cũng là một trong những dự án phát triển đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân./.

Alstom là doanh nghiệp hàng đầu chuyên về lĩnh vực đường sắt với 87.800 nhân sự tại 61 quốc gia. Alstom thiết kế và cung cấp các giải pháp giao thông từ tàu cao tốc, tàu khu vực đến tàu điện ngầm, tàu một ray, tàu điện mặt đất, hệ thống đường sắt trọn gói, dịch vụ xuyên suốt vòng đời, hạ tầng, hệ thống tín hiệu và các giải pháp đường sắt số.