Sau tàu 350 km/h, Vingroup bắt tay với “gã khổng lồ” Pháp làm 200 đoàn tàu không người lái đến Hà Nội

Ngày 6/10, Vingroup và Alstom, tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới, đã ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Theo hợp đồng, Tập đoàn Alstom chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và cung cấp tổng 200 đoàn tàu Metropolis nhằm sớm đưa các dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào hoạt động.

Theo hợp đồng trên, toàn bộ các đoàn tàu do Tập đàn Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới.

Đoàn tàu này sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, hiệu quả vận hành và an toàn. Thân tàu còn được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, qua đó tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray.

Thiết kế thân tàu rộng tối ưu không gian nội thất, qua đó nâng cao sức chở hành khách. Đặc biệt, tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4.

Ngoài ra, hệ thống phanh hiện đại kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, có khả năng bảo đảm an toàn và thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

Trong số đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp), một trong những trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm.

Đáng chú ý, ngoài việc cung cấp 83 đoàn tàu nguyên chiếc, Tập đoàn Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị và các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp 117 đoàn tàu tại Việt Nam.

Trên thực tế, Vingroup là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes. Do đó, việc hợp tác với Alstom nhằm cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tiến tới phát triển năng lực tự chủ để có thể đồng hành dài hạn cùng quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

Theo Quy hoạch Thủ đô tới năm 2045, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đạt 979 km, bao gồm gồm 18 tuyến và đóng vai trò “xương sống” của hệ thống giao thông công cộng.

Nâng cao năng lực tự chủ cho công nghiệp đường sắt Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Vingroup và Alstom tại lễ ký kết, ngày 6/10. Ảnh: VIC

Hợp đồng giữa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Alstom đặt nền móng quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự chủ và hiện đại hoá hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Đồng thời, hợp tác này cũng mở ra cơ hội thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn, từng bước mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Martin Sion, Tổng Giám đốc Alstom, hợp đồng và thỏa thuận chuyển giao công nghệ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển ngành đường sắt đô thị Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn Alstom nhấn mạnh, việc kết hợp năng lực chuyên môn toàn cầu của Alstom với thế mạnh công nghiệp và tầm nhìn dài hạn của Vingroup sẽ đặt nền móng cho một trong những chương trình phát triển đường sắt đô thị tham vọng nhất có thể được triển khai tại Đông Nam Á. Hai bên hướng tới việc hỗ trợ tầm nhìn của Hà Nội về một mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, công nghiệp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu, cảng, logistics và những loại hình hạ tầng giao thông thế hệ mới thuộc trụ cột Hạ tầng của Vingroup.

“Chiến lược của chúng tôi là kết nối các nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế hàng đầu thế giới với năng lực triển khai mạnh mẽ của hệ sinh thái Vingroup, để có thể tham gia kiến tạo các nền tảng hạ tầng có ý nghĩa lâu dài cho Thủ đô và đất nước”, ông Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh.

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. Ảnh: VIC

Tập đoàn có 87.800 nhân sự tại 61 quốc gia. Alstom hiện là doanh nghiệp hàng đầu chuyên về lĩnh vực đường sắt, với cam kết đưa đường sắt trở thành xương sống của hệ thống giao thông bền vững. Alstom nổi tiếng là doanh nghiệp thiết kế và cung cấp đầy đủ các giải pháp giao thông hiện đại, sẵn sàng cho tương lai – từ tàu cao tốc, tàu khu vực đến tàu điện ngầm, tàu một ray, tàu điện mặt đất, hệ thống đường sắt trọn gói, dịch vụ xuyên suốt vòng đời, hạ tầng, hệ thống tín hiệu và các giải pháp đường sắt số.