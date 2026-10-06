Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức 4.000 đồng/cp ngay trong tháng 10, đều đặn "chia tiền" suốt 16 năm liền

CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX: BED) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 19/10/2026, trong khi thời gian chi trả dự kiến bắt đầu từ ngày 30/10/2026.

Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BED dự kiến chi khoảng 12 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này Mức cổ tức 4.000 đồng/cổ phiếu cũng khá đáng chú ý nếu đặt cạnh thị giá. Chốt phiên 2/10, BED đứng ở mức 23.600 đồng/cổ phiếu, song thanh khoản gần như “đóng băng” khi không phát sinh giao dịch.

Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp có quy mô nhỏ trên HNX, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sách, thiết bị trường học và các sản phẩm phục vụ giáo dục. Cổ phiếu BED niêm yết từ năm 2009, nhưng thanh khoản nhiều năm qua ở mức thấp, một phần do lượng cổ phiếu lưu hành chỉ khoảng 3 triệu đơn vị.

Dù quy mô không lớn, BED lại duy trì chính sách cổ tức tiền mặt khá đều đặn. Từ năm 2009 đến 2025, doanh nghiệp năm nào cũng thực hiện trả cổ tức bằng tiền, tương đương 17 năm liên tiếp. Những năm gần đây, tỷ lệ chi trả phổ biến quanh 19-23% mệnh giá, tương ứng 1.900-2.300 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, BED từng có những năm trả cổ tức ở mức rất cao, như 38% cho năm 2016 và đặc biệt lên tới 93% cho năm 2018, tương ứng 9.300 đồng/cổ phiếu. So với lịch sử này, mức tạm ứng 40% cho năm 2026 tiếp tục thuộc nhóm cao trong nhiều năm trở lại đây.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, BED ghi nhận doanh thu khoảng 73,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5,2 tỷ đồng. Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 5,05 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm, doanh thu lũy kế đạt khoảng 31,2 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 0,9 tỷ đồng, mới hoàn thành khoảng 18% mục tiêu cả năm. Cuối năm 2025, doanh nghiệp có tổng tài sản gần 51,9 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ khoảng 10,2 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt gần 41,8 tỷ đồng.