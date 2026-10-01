Quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tốc sản xuất xe điện: Hơn 62.000 ô tô và 169.000 xe máy xuất xưởng từ đầu năm

Theo Báo Hà Tĩnh, riêng quý 3/2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Nổi bật là sản lượng ôtô đạt hơn 26.000 xe, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025 (tăng 21.000 xe, tăng 381%); xe máy điện ước đạt 97.000 xe; sản xuất pin, ắc quy; sản lượng điện sản xuất đạt 4.307 triệu Kwh, tăng 1.534 triệu Kwh (tăng 55,32%) so với cùng kỳ năm 2025; thép thành phẩm quý 3 ước đạt 1,2 triệu tấn, tăng 0,36 triệu tấn (tăng 41,64%) so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, sản lượng ô tô đạt trên 62.000 xe, tăng hơn 57.000 xe, tăng 1.052% (gấp 11,5 lần) so với cùng kỳ năm 2025. Ô tô tăng mạnh do VinFast Hà Tĩnh hoạt động ổn định trong năm đầu tiên có đủ chu kỳ sản xuất, đồng thời mở rộng thêm các dòng xe mới. Sản lượng xe máy điện đạt 169.000 xe sau 6 tháng đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, sản lượng thép của Formosa Hà Tĩnh tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến nay. Thép thành phẩm 9 tháng năm 2026 ước đạt 3.300 tấn, tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành sản xuất pin lithium cũng tăng trưởng tốt. Từ tháng 8/2025, doanh nghiệp sản xuất pin lithium nâng cấp dây chuyển số 1 và lắp đặt thêm dây chuyền số 2, nâng công suất nhà máy từ 100.000 pack/năm lên 230.000 pack/năm. Đồng thời, đa dạng loại sản phẩm phục vụ nhà máy sản xuất ô tô điện. Cùng đó, sản lượng ô tô điện tăng mạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến pin lithium tăng mạnh trong năm 2026.

Hà Tĩnh cũng là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Tại đây, Vingroup đã triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, chuỗi sản xuất từ pin, ô tô điện đến thép nguyên liệu đang dần hoàn thiện, từ đó tạo nền tảng cho tham vọng công nghiệp dài hạn của Vingroup tại Hà Tĩnh.

Trước đó, kể từ năm 2021, Vingroup đã đầu tư Nhà máy sản xuất pin VinES tại Vũng Áng, với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Đến ngày 29/6/2025, VinFast đã khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện tại Hà Tĩnh trên diện tích 360.000m2, công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm. Dự án này được hoàn thành trong chưa đầy 7 tháng thi công, đồng thời được đánh giá là một trong những nhà máy ô tô hoàn thiện nhanh nhất thế giới.

Tính đến nay, Vingroup đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast quy mô 360.000m2 với công suất 200.000 xe/năm, nhà máy sản xuất pin VinES với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn còn được chấp thuận dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ công nghiệp phụ trợ quy mô 21.400 tỷ đồng.