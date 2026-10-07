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Một cổ phiếu trên HOSE tăng dựng đứng lên đỉnh lịch sử, sắp họp cổ đông bất thường

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Một cổ phiếu trên HOSE tăng dựng đứng lên đỉnh lịch sử, sắp họp cổ đông bất thường

Diễn biến tích cực của thị giá diễn ra đúng thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiếp tục nối dài đà đi lên trong phiên 7/10, tăng 2,93% lên 24.600 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử của mã này. Thanh khoản đạt hơn 2,3 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với giai đoạn giao dịch trầm lắng trước đó.

Đà tăng của PVP đã tăng tốc rõ rệt trong hơn hai tuần gần đây. Từ mức 18.250 đồng/cổ phiếu ngày 21/9, thị giá đã tăng gần 35% chỉ sau hơn nửa tháng. Nếu tính từ vùng 15.500-16.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 7, mức tăng đã vượt 50%, đưa cổ phiếu liên tục thiết lập các vùng giá cao mới.

Một cổ phiếu trên HOSE tăng dựng đứng lên đỉnh lịch sử, sắp họp cổ đông bất thường- Ảnh 1.

Diễn biến tích cực của thị giá diễn ra đúng thời điểm PVP chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Tại đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông một số nội dung liên quan đến điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2026, trong đó đáng chú ý là chủ trương thực hiện dự án đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đối với tàu dầu thô Aframax số 3. Đây là kế hoạch đã được cổ đông thông qua về mặt chủ trương tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 6/2026.

Trước đó, với dự án mua tàu Aframax số 2, PVP từng công bố báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó phương án đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng với tuổi tàu không quá 15 năm. Việc tiếp tục đưa phương án đầu tư tàu Aframax số 3 ra ĐHĐCĐ bất thường cho thấy doanh nghiệp đang nối dài kế hoạch mở rộng đội tàu dầu thô.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 28/9. Tuy nhiên, ngày 5/10, HĐQT PVP đã quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, với thời hạn mới không muộn hơn ngày 15/11/2026, do cần thêm thời gian hoàn thiện các văn kiện phục vụ đại hội.

Bên cạnh câu chuyện đầu tư đội tàu, hoạt động kinh doanh của PVP cũng tăng trưởng mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 1.367 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 40% và 145% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, PVP đã hoàn thành khoảng 51% kế hoạch doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn của PVP đạt hơn 3.309 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu vượt 2.031 tỷ đồng.

Trong lúc cổ phiếu liên tục đi lên, cơ cấu cổ đông lớn của doanh nghiệp cũng có biến động. Bà Lê Ngọc Anh đã bán 309.000 cổ phiếu PVP trong ngày 22/9, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,01% xuống còn 4,72% và không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, PVP cũng chốt kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 103,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 104 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, thời gian thanh toán vào ngày 20/10/2026.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
cổ phiếu

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