Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo nóng

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) vừa công bố một loạt thông tin đáng chú ý liên quan đến nhân sự cấp cao và tình trạng công ty đại chúng.

Theo đó, doanh nghiệp thống nhất thôi giao nhiệm vụ đối với ông Đoàn Đức Toàn trong việc thay mặt HĐQT chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, ông Đoàn Đức Toàn mới được HĐQT giao nhiệm vụ này từ ngày 28/8/2026.

Thay vào đó, ông Bùi Trung Sơn - Thành viên HĐQT - được giao thay mặt HĐQT thực hiện các chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 6/10/2026. Việc giao nhiệm vụ kéo dài cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT theo quy định.

Biến động nhân sự này diễn ra vài tháng sau khi Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng - ông Dương Sơn Bá bị khởi tố, tạm giam. Theo công bố của doanh nghiệp hồi tháng 5, ông Bá bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sau sự việc, ông Lê Anh Tân được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc và hiện là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm kiện toàn nhân sự, ngày 7/10, HND cũng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Nguyên nhân đến từ cơ cấu cổ đông. Theo danh sách chốt ngày 17/4/2026 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên, HND có 1.566 cổ đông, gồm 4 cổ đông lớn và 1.562 cổ đông không phải cổ đông lớn. Tuy nhiên, nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm tổng cộng 34,1 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 6,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, thấp hơn yêu cầu tối thiểu 10%.

Doanh nghiệp xác định ngày không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng là 17/4/2026. Trong thời hạn một năm kể từ thời điểm này cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, HND cho biết vẫn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

Nhiệt điện Hải Phòng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 5.980 tỷ đồng tại cuối năm 2025. Công ty được xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ tháng 2/2014 và đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 10/2016.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, HND ghi nhận doanh thu hơn 3.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 292 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 6.081 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 508 tỷ đồng.

So với nửa đầu năm trước, kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện đáng kể, qua đó phần nào tạo nền tảng tài chính ổn định trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo và cơ cấu cổ đông đang có nhiều thay đổi.