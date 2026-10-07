Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình sắp hầu toà trong vụ án lừa đảo, rửa tiền

Mr Pips, Mr Hunter và Nguyễn Thanh Phong (cựu cán bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Vợ Lê Khắc Ngọ - Ngô Thị Thêu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, chủ Công ty Ngân Lượng) tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Rửa tiền”.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Nguyễn Hòa Bình ( trái) và Phó Đức Nam.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại;

Các bị cáo thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam bị cáo buộc với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Mr Pips đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có; cụ thể: dùng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD; 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày.