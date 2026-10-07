Chứng khoán Việt Nam diễn biến khá ảm đạm trong phiên 7/10 khi sắc đỏ bao trùm toàn bộ thời gian giao dịch. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 12.550 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng 946 tỷ đồng﻿ trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 923 tỷ đồng﻿

Ở chiều mua ròng, MSN dẫn đầu với giá trị khoảng 44 tỷ đồng. Theo sau là BSR với gần 37 tỷ đồng, VIB khoảng 32 tỷ đồng, MCH hơn 30 tỷ đồng và FRT gần 28 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PNJ bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 399 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. TCB đứng thứ hai với khoảng 111 tỷ đồng, tiếp đến là HDB khoảng 89 tỷ đồng, FPT gần 67 tỷ đồng và VIX hơn 43 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 33 tỷ đồng

Giao dịch mua ròng khá khiêm tốn. TNG dẫn đầu với khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là NTP gần 2 tỷ đồng, MST khoảng 1,6 tỷ đồng, VC3 khoảng 0,6 tỷ đồng và VFS khoảng 0,2 tỷ đồng.

Chiều bán ròng, PVS đứng đầu với khoảng 17 tỷ đồng. CEO bị bán ròng khoảng 12 tỷ đồng, trong khi NVB và IDC cùng quanh 3,5 tỷ đồng, SHS khoảng 2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng

Chiều mua, QNS được khối ﻿ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 11 tỷ đồng. Theo sau là MSR khoảng 1,6 tỷ đồng, ACV khoảng 1,5 tỷ đồng, FOC khoảng 0,4 tỷ đồng và PHP khoảng 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, VEA dẫn đầu với gần 3 tỷ đồng, tiếp đến là DDV khoảng 1,4 tỷ đồng, F88 khoảng 1,1 tỷ đồng, ABI khoảng 0,5 tỷ đồng và MML khoảng 0,3 tỷ đồng.