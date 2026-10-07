Một 'ông lớn' nước ngoài vừa bán ra gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện vừa có báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cụ thể, trong phiên giao dịch 2/10/2026, 17/21 quỹ thành viên đã có động thái mua vào-bán ra cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, nhóm cổ đông này giảm sở hữu từ hơn 30,8 triệu cổ phiếu PNJ (6,02%) về gần 25,4 triệu cổ phiếu (4,95%), tương ứng giảm hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ.

Với tỷ lệ trên, nhóm đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp vàng bạc này.

Ảnh minh họa. Nguồn: AEON Mall Hà Đông

Cũng liên quan đến mã PNJ, mới đây, doanh nghiệp đã có báo cáo giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026.

Theo PNJ, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Ngoài ra, công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

PNJ cho rằng, việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9/2026 đến ngày 30/9/2026, công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của NNB và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty (ĐHĐCĐ) xem xét.

PNJ cho biết, tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Đặc biệt, vào ngày 25/9/2026, PNJ công bố kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 với biến động lớn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

PNJ cho rằng việc điều chỉnh này có nhiều lý do khách quan và chính yếu. Trong đó, bối cảnh kinh doanh thay đổi do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của Công ty.

Ngoài ra, công ty dự kiến triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến khả năng tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể. Khi tỷ lệ bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể sẽ làm cho tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể được dự báo sẽ cao hơn so với mức đang được tham chiếu tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được xét soát.

Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến thực hiện trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071,1 tỷ đồng như đã công bố.

Khoản dự phòng nêu trên là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Từ các nội dung báo cáo nêu trên, PNJ nhận thấy diễn biến giá cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng đồng thời bởi diễn biến chung của thị trường và các sự kiện đã được công ty công bố thông tin trong tháng 09/2026, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty luôn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định; đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch. Công ty cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.