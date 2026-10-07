Sau lời cảm ơn của ông Trịnh Văn Quyết, CEO FLC viết tâm thư gửi nhân viên

Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Trịnh Văn Nam vừa có tâm thư gửi toàn thể cán bộ nhân viên nhân dịp doanh nghiệp chuẩn bị bước tới cột mốc 25 năm hình thành và phát triển vào ngày 25/10/2026.

Trong thông điệp, ông Trịnh Văn Nam mở đầu bằng việc ngày 25/10/2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt bởi đó là ngày Tập đoàn FLC kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển. Theo CEO FLC, 25 năm là hành trình được tạo nên bởi nhiều thế hệ, nhiều con người. Nhân dấu mốc đặc biệt này, thay mặt Ban điều hành Tập đoàn, ông gửi lời tri ân tới toàn thể cán bộ nhân viên, những đồng nghiệp đã ở đây, đồng hành, cống hiến và tạo nên sức sống cho FLC.

“Nhìn lại 25 năm, phía sau những công trình hữu hình đã được dựng xây, những điểm đến được khai phá, những sản phẩm và dịch vụ đem đến với khách hàng là công sức của hàng ngàn con người ‘vững niềm tin, bền ý chí’ - những con người đã nỗ lực hoàn thành công việc tốt nhất kể cả trong những giai đoạn thử thách ngặt nghèo; nỗ lực cống hiến dầu cho những cống hiến ấy không phải lúc nào cũng được biết tới rộng rãi”, ông Trịnh Văn Nam viết.

Từ những giá trị được vun đắp trong hành trình này, FLC lựa chọn “FLC 25 năm - Tận tâm dựng xây” làm chủ đề cho sinh nhật năm nay của Tập đoàn.

“Tận tâm bắt đầu từ cách mỗi người làm công việc của mình.

Dựng xây được tạo nên từ những giá trị cụ thể mà công việc ấy mang lại cho đồng nghiệp, cho đơn vị, cho cộng đồng và những địa phương FLC hiện diện ”, thông điệp nêu.

CEO FLC cho rằng 25 năm là một dấu mốc để tập thể doanh nghiệp trân trọng những gì đã được dựng xây, đồng thời cũng là điểm bắt đầu để mỗi người suy nghĩ về phần việc mình có thể tiếp tục làm tốt hơn cho chặng đường phía trước.

Theo ông Trịnh Văn Nam, để tiếp tục nối dài hành trình 25 năm, FLC không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Những thay đổi lớn không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những bước đi lớn, mà khi mỗi người cùng làm tốt hơn một việc mình đang làm hôm nay, những điều nhỏ ấy, được thực hiện đều đặn và cùng nhau, sẽ tạo nên những chuyển động có ý nghĩa cho cả hệ thống.

Từ đó, Tổng Giám đốc FLC phát động phong trào thi đua chào mừng tháng sinh nhật FLC 25 với chủ đề “Tốt hơn mỗi ngày”, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi đơn vị chủ động nhìn lại cách mình đang làm việc, tìm tòi và sáng tạo những thay đổi tích cực.

“Có thể là một công việc được làm tốt hơn. Một quy trình được cải tiến. Một sáng kiến giúp công việc hiệu quả hơn. Một điểm chạm với khách hàng được chăm chút hơn. Một sự phối hợp chủ động hơn. Hay đơn giản là thêm một chút trách nhiệm với phần việc của mì nh và thêm một chút tận tâm với những người cùng làm việc”, ông Nam viết.

CEO FLC đồng thời bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên, tại mỗi vị trí công việc và mỗi đơn vị, cùng hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, những sáng kiến thiết thực và tinh thần trách nhiệm trong từng việc mình làm, để tháng 10 - tháng sinh nhật Tập đoàn FLC không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình, mà còn là khởi đầu cho những điều tốt hơn được dựng xây từ hôm nay.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã có những chia sẻ về hành trình 25 năm của doanh nghiệp. Cựu Chủ tịch FLC nhìn lại những giai đoạn thăng trầm của tập đoàn và dành lời cảm ơn tới những người đã, đang đồng hành với doanh nghiệp. Ông Trịnh Văn Quyết khi đó cho biết trong 25 năm, FLC đã trải qua cả những thời điểm khó khăn và thuận lợi, có thành công cũng như thất bại, có những việc làm được và những việc chưa làm được, song hành trình này có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên.

Hành trình của FLC bắt đầu từ năm 2001 với Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (SMiC), tiền thân của tập đoàn. Sau quá trình mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, năm 2010, các công ty thành viên được hợp nhất, hình thành Tập đoàn FLC.

Từ đây, FLC nhanh chóng mở rộng trong lĩnh vực bất động sản, sau đó lấn sân sang bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt quần thể tại Sầm Sơn, Quy Nhơn, Hạ Long, Quảng Bình... Năm 2017, tập đoàn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sang hàng không với việc thành lập Công ty TNHH Hàng không Tre Việt, trước khi Bamboo Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2019.

Sau những biến động lớn từ năm 2022, Tập đoàn đã trải qua quá trình tái cấu trúc, đồng thời xử lý các vấn đề tồn đọng và những dự án bị đình trệ. Tháng 5/2026, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại tại một sự kiện quan trọng của tập đoàn nhưng không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031. FLC sau đó kiện toàn HĐQT gồm 5 thành viên, với ông Vũ Anh Tuân làm Chủ tịch.