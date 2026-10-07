Lộ diện tổ chức nước ngoài bán cổ phiếu PNJ trong phiên khớp lệnh kỷ lục

Nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc vừa thông báo đã hoàn tất bán gần 5,5 triệu cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ). Sau giao dịch, nhóm tổ chức này giảm sở hữu từ 30,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,02%) xuống còn 25,3 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,95%) và không còn là cổ đông lớn tại PNJ.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 2/10 khi PNJ bùng nổ thanh khoản với khớp lệnh kỷ lục 76 triệu đơn vị (tương đương gần 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của PNJ). Cùng ngày, khối ngoại đã ồ ạt tháo chạy khi bán ròng đến 54 triệu đơn vị. Do đó, nhóm T. Rowe Price chỉ là một trong số các tổ chức nước ngoài bán ra PNJ.

Đáng chú ý, T. Rowe Price “quay xe” bán bớt PNJ chỉ sau khoảng hơn 1 tháng mua vào. Trước đó, vào trung tuần tháng 8, nhóm tổ chức này đã mua ròng 4,9 triệu cổ phiếu PNJ để nâng sở hữu lên trên 6%. Có thể thấy, biến động khó lượng tại PNJ cũng khiến các quỹ ngoại “xoay như chong chóng”.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ liên tục rơi sâu và hiện đang giao dịch quanh vùng giá 19.000 đồng/cp, thấp nhất kể từ giữa năm 2017. So với đỉnh hồi cuối tháng 1 năm nay, thị giá PNJ đã giảm 77%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” hơn 33.000 tỷ, xuống chỉ còn chưa đến 10.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ rơi sâu sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với kế hoạch điều chỉnh mạnh chỉ tiêu kinh doanh. Theo kế hoạch mới, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 39.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng sau khi tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Ngoài ra, tài liệu bổ sung cũng cho biết, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2026.

Về mục đích sử dụng vốn, PNJ dự kiến dùng 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Hai phần còn lại, mỗi phần 20%, lần lượt dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Đáng chú ý, quy mô đợt phát hành tối đa lên tới 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành (511 triệu đơn vị). Nếu được phân phối toàn bộ, đây sẽ là thương vụ làm thay đổi đáng kể "bức tranh" cổ đông PNJ, đồng thời có thể tạo ra biến động về quyền biểu quyết và cơ cấu HĐQT sau phát hành.

Cùng với phương án phát hành riêng lẻ, PNJ cũng bổ sung tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quỹ đầu tư phát triển là khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm trước theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.