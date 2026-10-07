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Giá vàng miếng ghi nhận ngày thứ 4 liên tiếp đi ngang

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Giá vàng miếng ghi nhận ngày thứ 4 liên tiếp đi ngang

Sau 2 lần điều chỉnh trong ngày hôm qua, giá vàng miếng trong nước sáng nay vẫn quay trở lại mức của 3 ngày trước.

Sáng 7/10, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn nhìn chung duy trì xu hướng đi ngang so với sáng qua.

SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 300.000 đồng mỗi lượng nhưng giữ nguyên giá bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao nhất ở 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn có diễn biến trái chiều khi SJC và Mi Hồng giữ nguyên so với sáng qua, các thương hiệu còn lại ghi nhận mức giảm 200-300.000 đồng mỗi lượng.

Cụ thể, SJC, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá nhẫn mua vào ở 139,1 triệu đồng/lượng; trong khi đó, Mi Hồng có giá nhẫn cao hơn, ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng ghi nhận ngày thứ 4 liên tiếp đi ngang - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng sau 1 tuần. Ảnh: SJC.

Sáng 7/10, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.162 USD/ounce, tăng 24 USD so với đầu giờ sáng qua. Dù phục hồi, giá vàng vẫn chịu sức ép khi đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao, gần vùng đỉnh của gần hai thập kỷ.

Tuy nhiên, vàng vẫn giữ vững vùng hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce, ngay cả khi lợi suất trái phiếu có thời điểm vượt 5%. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC, dự kiến công bố cuối tuần này, để có thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ sau đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong ba năm.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngàyv

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