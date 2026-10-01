Dự báo VN-Index sắp có nhịp hồi phục, Vietcap gọi tên 4 cổ phiếu tiềm năng trong tháng 10

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận định triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 10 được đặt trong bối cảnh đan xen giữa nền tảng vĩ mô tích cực và những rủi ro bên ngoài vẫn ở mức cao.

Ở chiều hỗ trợ, bức tranh kinh tế quý III ghi nhận nhiều điểm sáng. GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ, mức tăng cao thứ hai kể từ năm 2011. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GDP tăng 9,01%, cũng thuộc nhóm cao nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây.

Đáng chú ý, cả ba khu vực chính của nền kinh tế gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều duy trì tăng trưởng tích cực. Hoạt động đầu tư tăng mạnh, trong đó đầu tư công tiếp tục đóng vai trò đáng kể. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu như sản xuất công nghiệp, bán lẻ, vốn FDI và du lịch đều ghi nhận mức tăng cao. Theo Vietcap, kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế cả năm.

Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro bên ngoài vẫn là điểm cần theo dõi. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến giá dầu Brent duy trì quanh ngưỡng 100 USD/thùng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt tháng 9 ở mức 5,29%, cao nhất kể từ tháng 4/2002.

Theo Vietcap, đây là những thách thức đáng kể đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát, khả năng hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trong nước cũng như kỳ vọng đảo chiều xu hướng bán ròng của khối ngoại trong ngắn hạn.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index hiện vẫn nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn kể từ khi rơi xuống dưới đường MA20 vào ngày 21/9. Đường MA20 đang hướng xuống và được Vietcap đánh giá sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự ngắn hạn.

Nhịp điều chỉnh gần đây cũng khiến chỉ số lần lượt xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ trung hạn là MA200, hiện quanh 1.795 điểm, và MA50, quanh 1.775 điểm. VN-Index hiện đang tiến sát vùng đáy thiết lập trong tháng 8/2026, quanh 1.725 điểm, đồng thời ghi nhận lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên 2/10.

Trong kịch bản cơ sở với xác suất 65%, Vietcap dự báo VN-Index sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.725 điểm và nỗ lực thiết lập lại trạng thái cân bằng ngắn hạn. Sau đó, chỉ số có thể xuất hiện một nhịp hồi phục để kiểm định lại vùng kháng cự 1.775-1.795 điểm, tương ứng các đường MA20, MA50 và MA200.

Ở kịch bản tiêu cực với xác suất 35%, nếu VN-Index tiếp tục bị bán mạnh và xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.725 điểm, xu hướng giảm có thể mở rộng. Khi đó, các vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo được Vietcap xác định lần lượt tại 1.695 điểm và 1.645 điểm.

Về cổ phiếu, Vietcap lựa chọn STB và ANV cho chiến lược đầu tư ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật. Trong khi đó, SAB và VVS là hai cổ phiếu nổi bật trong danh sách theo dõi của đội ngũ phân tích cơ bản, được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tốt trong trung và/hoặc dài hạn.