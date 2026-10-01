CTCK bất ngờ hạ dự báo VN-Index vào cuối năm 2026

Trong báo cáo chiến lược quý 4/2026, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đưa ra quan điểm thận trọng hơn đối với thị trường chứng khoán so với báo cáo gần nhất.

Theo đó, công ty chứng khoán này hạ dự báo vùng điểm hợp lý của VN-Index cuối năm 2026 xuống 1.800 điểm, từ mức 1.950 điểm được đưa ra trước đó.

Động thái này diễn ra dù KBSV đồng thời nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Cụ thể, EPS toàn thị trường năm 2026 được kỳ vọng tăng 33% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức 25% trong dự báo trước.

Tuy nhiên, KBSV cho rằng những rủi ro vĩ mô trong và ngoài nước chưa có nhiều khả năng hạ nhiệt trong phần còn lại của năm.

Lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm sáng

Theo KBSV, tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2026 dự kiến đạt 33%. Mức tăng cao này chủ yếu phản ánh kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 200% của VIC.

Nếu loại trừ yếu tố tăng trưởng đột biến của VIC, EPS toàn thị trường được dự báo tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Đóng góp chính đến từ một số nhóm ngành có tỷ trọng lớn, trong đó bất động sản được dự báo tăng 79%, nguyên vật liệu tăng 44% và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 27%.

KBSV đánh giá tốc độ tăng trưởng EPS cao, tương đồng với bức tranh kinh tế vĩ mô tích cực, vẫn là động lực quan trọng hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn.

Ở góc độ kinh tế, công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về triển vọng Việt Nam năm 2026, với GDP dự kiến tăng 8,5-9%. Động lực đến từ cán cân thương mại cải thiện, dòng vốn FDI duy trì tích cực và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Dù vậy, giá năng lượng cao đang nổi lên như một rủi ro đáng chú ý, có thể gây thêm áp lực lên cán cân thương mại, lạm phát và triển vọng tăng trưởng.

Lãi suất khó giảm rõ rệt trong quý 4

Một trong những lý do khiến KBSV thận trọng hơn là mặt bằng lãi suất. Theo bô phận phân tích KBSV, áp lực thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn vẫn còn lớn khi nhu cầu vốn của nền kinh tế duy trì ở mức cao.

Do đó, KBSV cho rằng lãi suất khó xuất hiện xu hướng giảm rõ rệt trong những tháng cuối năm. Mặt bằng lãi suất nhiều khả năng ổn định quanh vùng hiện tại nhờ giải ngân đầu tư công tiếp tục hỗ trợ dòng tiền, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa điều tiết thanh khoản.

Ở bên ngoài, rủi ro còn đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chính sách của Fed.

Đàm phán Mỹ - Iran chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi giao tranh tiếp diễn và hoạt động vận chuyển dầu bị gián đoạn. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và khiến giá dầu được dự báo tiếp tục neo cao.

Giá năng lượng cao, cộng với áp lực lạm phát chưa giảm rõ rệt, khiến Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng và không loại trừ khả năng thắt chặt thêm chính sách tiền tệ trong quý 4.

Định giá đã về vùng hấp dẫn

Dù hạ dự báo chỉ số cuối năm, KBSV cho rằng định giá hiện tại của VN-Index đã trở nên hấp dẫn hơn. P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 13,5 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm gần nhất là 15,1 lần.

Đáng chú ý, nếu loại trừ ảnh hưởng tăng giá đột biến của nhóm cổ phiếu Vingroup từ đầu năm 2025 đến nay, P/E điều chỉnh của thị trường chỉ còn khoảng 10,9 lần.

Theo KBSV, mức này thậm chí thấp hơn các vùng đáy gần nhất trong quá khứ, gồm đáy Covid tháng 3/2020 ở 11,3 lần, đáy năm 2022 ở 11,01 lần và đáy giai đoạn biến động thuế quan năm 2025 ở khoảng 12 lần.

Riêng VIC và VHM được KBSV ước tính đã đóng góp khoảng 450 điểm vào mức tăng của VN-Index kể từ đầu năm 2025, trong khi P/E của VIC hiện vào khoảng 80 lần.

Trên cơ sở đó, KBSV dự báo vùng điểm hợp lý của VN-Index cuối năm 2026 ở mức 1.800 điểm, tương ứng P/E khoảng 13,2 lần. Mức định giá này thấp hơn nhẹ so với P/E hiện tại 13,5 lần, phản ánh quan điểm rằng các yếu tố rủi ro vẫn sẽ duy trì trong thời gian tới.

KBSV cho rằng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết cải thiện, vùng định giá hiện nay vẫn mở ra cơ hội đầu tư trung và dài hạn.