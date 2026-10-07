Một cổ phiếu bốc đầu kịch trần trước ngày "phát" 900 tỷ đồng cho cổ đông

Cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) trở thành tâm điểm trong phiên 7/10 khi bật tăng hết biên độ. Thị giá KSV đóng cửa trong sắc tím, tăng 10% so với phiên trước lên 121.000 đồng/cp. Dòng tiền đổ dồn đẩy thanh khoản tăng cao đột biến, với 193 nghìn đơn vị được khớp lệnh, cao nhất trong khoảng 8 tháng.

Đà bứt tốc của cổ phiếu khoáng sản này đến ngay sau thông tin chuẩn bị tạm ứng cổ tức 2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng là 26/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/11.

Với gần 300 triệu cổ phiếu lưu hành, Vimico dự kiến chi khoảng 900 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện đang nắm giữ 98,06% vốn điều lệ của Vimico, dự kiến nhận về khoảng gần 883 tỷ đồng.

KSV hiện hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản với các sản phẩm chủ lực gồm đồng tấm, vàng, bạc, kẽm thỏi, thiếc thỏi, quặng, gang đúc và phôi thép.

Về tình hình kinh doanh, Vimico ghi nhận doanh thu thuần 4.657 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 20,4% lên 47,5%, nhờ giá bán nhiều loại khoáng sản tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí bán hàng, quản lý và tài chính chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, giúp lợi nhuận sau thuế đạt 1.531 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.413 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 9.890 tỷ đồng, tăng 42%, còn lãi ròng đạt 2.392 tỷ đồng, tăng 182% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp vượt 12.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 3.359 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần đầu năm và tăng 35% so với cuối quý I.

Nợ phải trả ở mức 5.367 tỷ đồng, bao gồm 1.487 tỷ đồng vay nợ tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 6.938 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 4.034 tỷ đồng.