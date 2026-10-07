Hai doanh nghiệp sắp chia 3.000 đồng/cp: Lợi nhuận tăng vọt, cổ tức tiền mặt thuộc hàng “khủng”

Hai doanh nghiệp khoáng sản là Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã KSV) và CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã TMG) cùng lên kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với Vimico, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 26/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 11/11/2026.

Vimico hiện có gần 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, qua đó dự chi khoảng 900 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông đang nắm 98,06% vốn, dự kiến nhận về gần 883 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức tạm ứng 30% cao gấp đôi tỷ lệ cổ tức tối thiểu 15% đã được cổ đông Vimico thông qua cho năm 2026. Vimico cũng là doanh nghiệp duy trì cổ tức khá đều đặn. Từ năm 2017 đến nay, công ty năm nào cũng chia cổ tức cho cổ đông, phần lớn bằng tiền mặt. Đáng chú ý, với năm 2025, doanh nghiệp đã chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40,5% và phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50%.

Khoản chi lớn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tăng mạnh. Trong nửa đầu năm 2026, Vimico ghi nhận doanh thu thuần 9.890 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.426 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng đến từ cả sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân của nhiều sản phẩm chính. Trong đó, giá bán đồng tấm bình quân đạt 345,7 triệu đồng/tấn, tăng 98,7 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ; giá vàng bình quân đạt 3.830 triệu đồng/kg, tăng 1.480 triệu đồng/kg. Giá bán bạc và kẽm thỏi cũng tăng đáng kể.

Ở một diễn biến tương tự, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico cũng thông báo tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/10.

TMG hiện có 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đồng nghĩa doanh nghiệp dự chi khoảng 54 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Vimico hiện là cổ đông lớn nhất tại TMG với tỷ lệ sở hữu khoảng 51%, qua đó dự kiến nhận về khoảng 27,6 tỷ đồng.

TMG cũng là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tương đối cao trong nhiều năm. Riêng năm 2025, công ty đã chi tổng cộng 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 50%. Trước đó, tỷ lệ cổ tức các năm 2022, 2023 và 2024 lần lượt là 70%, 27% và 32%.

Kết quả kinh doanh của TMG cũng cải thiện rõ rệt trong nửa đầu năm nay, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, đà tăng của giá kim loại thế giới là một trong những yếu tố chính hỗ trợ kết quả kinh doanh, trong đó giá bán sản phẩm chủ lực là kẽm thỏi tăng gần 15 triệu đồng/tấn.



