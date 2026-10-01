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Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

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Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Với khối tài sản 4,1 tỷ USD, bà Thảo chỉ xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nắm giữ khối tài sản 35,7 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes (cập nhật chiều 7/10 giờ Việt Nam), tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã trở lại vị trí người giàu thứ hai Việt Nam. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (HDB).

Với khối tài sản 4,1 tỷ USD, bà Thảo chỉ xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nắm giữ khối tài sản 35,7 tỷ USD. Ngược lại, Chủ tịch Vietjet đã vượt vợ ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương với khoảng cách 0,1 tỷ USD.

Bà Thảo có bằng Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lí kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga. Bà Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.﻿

Gần đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.﻿

Tài sản của Chủ tịch Vietjet chủ yếu được tính toán dựa trên biến động giá cổ phiếu Vietjet (mã: VJC) và HDBank (mã: HDB) nắm giữ trên sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện tại, bà Thảo nắm giữ trực tiếp gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB (sau khi được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng), gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC, đồng thời, bà nắm giữ gián tiếp ﻿hơn 154,7 triệu cổ phiếu VJC thông qua công ty Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Đóng cửa phiên 7/10, cổ phiếu VJC giảm 0,6% xuống 128.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa 98.440 tỷ đồng. Ngược lại, thị giá HDB tăng nhẹ 0,2% lên mốc 28.100 đồng/cp, vốn hóa đạt 14.650 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh bán niên cho thấy quy mô hoạt động của Vietjet tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu sau soát xét, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 51.536 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.

Song song, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng. ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Dự báo về kết quả kinh doanh quý 3/2026, Chứng khoán MB (MBS Research) cho biết HDBank sẽ dẫn đầu toàn hệ thống với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên tới 58,6% so với cùng kỳ.

Dương Ngọc

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