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Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp 30 tỷ đồng làm một việc ý nghĩa nhân dịp Phụ nữ Việt Nam 20/10

| | Doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp 30 tỷ đồng làm một việc ý nghĩa nhân dịp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sovico, Vietjet và HDBank đóng góp tổng cộng 30 tỷ đồng tại chương trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này chiếm khoảng một nửa tổng nguồn lực gần 60 tỷ đồng được huy động tại chương trình.

Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương", nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo thông tin được công bố tại chương trình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đóng góp tổng cộng 30 tỷ đồng.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cùng đại diện các cơ quan, tổ chức.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet cũng tham dự chương trình.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp 30 tỷ đồng làm một việc ý nghĩa nhân dịp Phụ nữ Việt Nam 20/10- Ảnh 1.

Tổng số tiền huy động tại sự kiện đạt gần 60 tỷ đồng. 

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo ban tổ chức, cả nước hiện có hơn 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ.

Nguồn đóng góp được tiếp nhận qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và sử dụng để hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc xét hỗ trợ được thực hiện dựa trên hồ sơ bệnh án và xác nhận của cơ quan chức năng nhằm xác định đúng đối tượng thụ hưởng.



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