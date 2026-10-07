Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường muốn mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG

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Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG trong khoảng thời gian từ 12/10/2026 đến 10/11/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua vào thành công như đăng ký, ông Cường sẽ nâng sở hữu từ gần 28,8 triệu cổ phiếu DIG (3,41%) lên gần 33,8 triệu cổ phiếu (4%).

Cũng liên quan đến cổ phiếu DIG, ngày 21/9/2026, DIC Corp đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, DIC Corp đã phân phối gần 47,8 triệu cổ phiếu cho 83.465 cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 478 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DIC Corp tăng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên mức gần 8.442 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/10/2026, DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 161/NQ-DIC Group-HĐQT về việc hoàn tất việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý Dự án DIC Him Lam.

HĐQT giao nhiệm vụ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động theo đúng quy định và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh trên.