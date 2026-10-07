Ngân hàng 100 tỷ USD trụ sở Bắc Kinh muốn rót 50 triệu USD vào nền tảng nhà xưởng KCN lớn nhất Việt Nam: Nắm hơn 1.000 ha đất, 4 triệu m² nhà xưởng, tài sản gần 3,9 tỷ USD

Doanh nghiệp được nhắc tới là CTCP Phát triển Công nghiệp BW (BW Industrial), nền tảng bất động sản công nghiệp và logistics được Warburg Pincus và Becamex IDC thành lập năm 2018. Đến năm 2023, ESR Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của BW.

Khác với nhiều doanh nghiệp khu công nghiệp tập trung vào phát triển hạ tầng và cho thuê đất, BW đi mạnh vào nhà xưởng, kho logistics xây sẵn và các cơ sở công nghiệp cho thuê. Mô hình này giúp khách thuê, chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất và logistics, rút ngắn thời gian đưa cơ sở vào vận hành.

Sau 8 năm, quy mô BW đã tăng nhanh. Công ty hiện có khoảng 1.032 ha quỹ đất, 61 dự án và hơn 490 khách thuê, trong đó phần lớn là doanh nghiệp FDI. Tổng diện tích sàn đã hoàn thiện và đang vận hành đạt khoảng 4,4 triệu m2, bên cạnh 1,8 triệu m² đang phát triển; quy mô tài sản do BW quản lý vào khoảng 3,9 tỷ USD.

So với thời điểm thành lập năm 2018, quỹ đất của BW đã tăng gần 7 lần, còn số dự án tăng hơn 7,5 lần.

Kết quả kinh doanh cũng cải thiện rõ trong giai đoạn gần đây. Năm 2025, doanh thu của BW đạt 3.913 tỷ đồng, tăng gần 33% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần mức 48 tỷ đồng của năm 2024. Trước đó, năm 2023 doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế 1.244 tỷ đồng.

Vốn điều lệ BW cuối năm 2025 ở mức khoảng 17.280 tỷ đồng. Becamex ghi nhận giá gốc khoản đầu tư vào BW hơn 4.132 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 23,9%.

Tháng 1/2026, BW tiếp tục công bố hợp tác trị giá 120 triệu USD với một nhà đầu tư tổ chức toàn cầu chưa tiết lộ danh tính để phát triển thêm ba dự án phục vụ khách thuê trong các lĩnh vực điện tử, ô tô và một số ngành công nghiệp khác.

AIIB muốn tham gia vòng vốn trước IPO

Theo hồ sơ dự án, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang xem xét đầu tư vốn cổ phần tối đa 50 triệu USD vào BW Industrial. AIIB là ngân hàng phát triển đa phương có trụ sở tại Bắc Kinh, vốn điều lệ 100 tỷ USD và hơn 100 thành viên, trong đó có Việt Nam.

Khoản đầu tư được AIIB xếp vào vòng Series C/pre-IPO, tức vòng huy động vốn trước IPO. Hồ sơ hiện vẫn ở trạng thái đề xuất và chưa được phê duyệt cuối cùng.

Theo Nikkei Asia, AIIB dự kiến đưa ra quyết định đối với khoản đầu tư này trong tháng 10/2026. Tờ báo Nhật Bản đồng thời dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết BW đang hướng tới kế hoạch IPO tại Việt Nam trong năm 2027. Phía BW khi được liên hệ chưa xác nhận thời điểm cụ thể, cho biết trọng tâm hiện tại vẫn là thực hiện chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Trong hồ sơ dự án, AIIB mô tả BW là nền tảng bất động sản công nghiệp và logistics cho thuê lớn nhất Việt Nam, đồng thời cho biết nguồn vốn dự kiến sẽ được sử dụng để mở rộng các cơ sở công nghiệp và logistics xây sẵn tại những trung tâm sản xuất lớn.

Mức định giá của vòng pre-IPO hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, một giao dịch trước đó cung cấp mốc tham khảo đáng chú ý. Trong nửa đầu năm 2023, ESR Group chi 207,8 triệu USD để mua 10,4% cổ phần BW Industrial, tương ứng mức định giá hàm ý khoảng 2 tỷ USD nếu tính đơn giản theo tỷ lệ giao dịch.

Sau đó, ESR tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 15,6%, trong khi Becamex đến cuối năm 2025 nắm khoảng 23,9%. Warburg Pincus vẫn là cổ đông lớn nhất. Mức định giá 2 tỷ USD năm 2023 không phản ánh định giá hiện tại, bởi quy mô tài sản, diện tích sàn và kết quả kinh doanh của BW đã thay đổi đáng kể trong ba năm qua.

Tuyển nhân sự làm bản cáo bạch và kiểm toán IPO

Một tín hiệu khác xuất hiện ngay trên trang tuyển dụng của BW. Ngày 3/8/2026, doanh nghiệp đăng tuyển vị trí Senior Manager – Accounting thuộc bộ phận Tài chính & Kế toán.

Theo mô tả công việc, nhân sự này sẽ xây dựng dữ liệu tài chính lịch sử, báo cáo tài chính pro-forma và các bộ hồ sơ công bố cần thiết cho việc nộp bản cáo bạch IPO. Người đảm nhiệm vị trí cũng sẽ là đầu mối làm việc với các hãng kiểm toán Big 4 trong các cuộc kiểm toán tài chính, kiểm toán báo cáo phục vụ IPO và quá trình thẩm định của nhà đầu tư tổ chức.

BW đồng thời yêu cầu ứng viên phối hợp với ngân hàng đầu tư, hãng luật và cố vấn tài chính bên ngoài trong các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc, cơ cấu vốn, M&A và IPO. Vị trí yêu cầu hơn 10 năm kinh nghiệm, ưu tiên người từng quản lý các cuộc kiểm toán Big 4 ở cấp Senior Manager.

Việc AIIB xem xét tham gia vòng vốn trước IPO, Nikkei đưa ra mốc IPO dự kiến trong năm 2027 và BW tuyển nhân sự trực tiếp phụ trách các đầu việc từ bản cáo bạch tới kiểm toán cho thấy quá trình chuẩn bị lên sàn đang cụ thể hơn đáng kể so với thời điểm doanh nghiệp mới bắt đầu cân nhắc kế hoạch này vài năm trước.