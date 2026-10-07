Lãnh đạo Hodeco và người thân đăng ký mua cổ phiếu HDC

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa công bố các văn bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tịch HĐQT của Hodeco đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu HDC nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ.

Nếu giao dịch thành công, ông Đào Hữu Thuận sẽ tăng sở hữu từ gần 20,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,996%) lên mức gần 21,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,21%).

Đồng thời, con trai ông Đào Hữu Thuận là Đoàn Hữu Hà Vinh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Hodeco đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HDC.

Hiện ông Vinh đang sở hữu hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,89% vốn. Nếu mua vào số lượng cố phiếu đã đăng ký nêu trên, ông Vinh sẽ tăng sở hữu lên hơn 4,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,98% vốn.

Một người con trai khác của ông Đào Hữu Thuận là Đoàn Hữu Hà An cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC nhằm tăng sở hữu từ hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,97%) lên hơn 2,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,1%).

Phối cảnh Dự án Eco Home 1. Ảnh: HDC

Ngoài ra, ông Lê Viết Liên- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hodeco cũng đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDC.

Trước khi thực hiện giao dịch, Tổng Giám đốc Hodeco đang sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu HDC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,49% vốn. Nếu hoàn tất giao dịch, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức hơn 9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,93%.

Các giao dịch nêu trên đều dự kiến diễn ra từ ngày 9/10/2026 đến ngày 7/11/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, Hodeco vừa thông qua việc góp thêm 220 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hodeco - Tây Ninh. Nguồn vốn góp từ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn vốn hợp pháp của HDC

Qua đó, Công ty TNHH Hodeco Tây Ninh sẽ tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của HDC vẫn duy trì 100%.

Mới đây, Hodeco đã công bố Nghị quyết việc thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2 (tên thương mại Hodeco Seavillage).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng dự án Hodeco Seavillage với tổng giá trị 1.050 tỷ đồng. Được biết, dự án có diện tích 2,58ha gồm 132 căn hộ thương mại, 795 căn hộ khách sạn và 39 nhà phố, nằm trên tuyến được 3/2, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Hodeco ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án nêu trên theo đúng quy định.