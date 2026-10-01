Xã đặc biệt của Hà Nội mà ông Phạm Nhật Vượng muốn xây khu đô thị 460 ha: Thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa, lấy chỉ số hạnh phúc làm thước đo

Vingroup dự kiến làm khu đô thị 460 ha tại xã Thư Lâm

Chiều 2/10, UBND xã Thư Lâm phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Liên Hà; đồng thời công bố đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Liên Hà, tỷ lệ 1/500.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 460,63 ha, thuộc địa bàn xã Thư Lâm; quy mô dân số dự kiến khoảng 85.038 người, với hệ thống nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 460,6 ha, gồm đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp do UBND xã quản lý. UBND xã Thư Lâm đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ công tác giải phóng mặt bằng và Tổ giúp việc để triển khai thực hiện dự án.﻿

Theo kế hoạch, công tác trích đo, quy chủ làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2026; tổ chức họp dân thông tin về quy mô dự án và kế hoạch thu hồi đất trước ngày 10/11/2026; ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện trước ngày 20/11/2026.

Xã Thư Lâm có diện tích tự nhiên khoảng 43,8 km², dân số hơn 102.800 người; là địa phương có vị trí kết nối quan trọng ở phía Bắc Thủ đô với nhiều tiềm năng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại – dịch vụ và văn hóa truyền thống.﻿

Địa phương còn có Khu đô thị đa mục tiêu quy mô 696 ha; Hà Nội đã giao hơn 420 ha đất hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện.

Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”﻿

Ngày 16/07/2026, Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Thư Lâm và Phúc Thịnh.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nhằm kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị, mục tiêu, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở; hình thành mô hình quản trị và phát triển xã, phường hiện đại, phục vụ, minh bạch, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân; từng bước hoàn thiện tiêu chí, cơ chế, chính sách, phương thức tổ chức thực hiện để nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Thành phố quyết định lựa chọn thí điểm tại 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm. Hai xã sẽ được triển khai song song, hướng tới hoàn thiện để nghiên cứu hợp nhất theo thẩm quyền, với kỳ vọng đến năm 2030 sẽ hình thành một mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa đồng bộ, hiện đại, có khả năng thu hút và đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 700.000 dân.

Để đo lường một cách khoa học, Thành phố thiết lập khung cơ chế cùng hệ thống chỉ số đánh giá tích hợp, bao gồm nhiều chỉ số mới như Chỉ số phát triển con người (HDI) cấp cơ sở, chỉ số bảo tồn di sản, diện tích không gian xanh và đặc biệt là bộ tiêu chí chỉ số hạnh phúc của người dân.