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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lặng lẽ chuyển nhiều tài sản quý giá về một nơi trong hơn 1 năm qua

| | Doanh nghiệp

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lặng lẽ chuyển nhiều tài sản quý giá về một nơi trong hơn 1 năm qua

Một công ty chỉ mới thành lập cuối năm 2024 đang lần lượt xuất hiện trong hồ sơ sở hữu những nhãn hiệu của Trung Nguyên ở nước ngoài và Việt Nam.

Một thay đổi đang diễn ra phía sau những thương hiệu quen thuộc của Trung Nguyên.

Ngày 4/12/2024, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend được thành lập. Doanh nghiệp có tên tiếng Anh là Trung Nguyen Legend Investment and Brand Development Company Limited, thuộc loại hình công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Chưa đầy một năm sau khi thành lập, doanh nghiệp này bắt đầu trở thành chủ sở hữu của những tài sản thương hiệu từng đứng dưới tên Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.

Cụ thể, trong cơ sở dữ liệu chính thức của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Canada, nhãn hiệu G7 COFFEE INSTANT đã đổi từ chủ sở hữu Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên sang Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend vào tháng 8/2025.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lặng lẽ chuyển nhiều tài sản quý giá về một nơi trong hơn 1 năm qua - Ảnh 1.

 

Cũng tại Canada, thương hiệu Trung Nguyên Legend Aura Energy và E TRUNG NGUYEN ENERGY NANG LUONG CAFÉ THE NO.1 COFFEE! được chuyển tương tự như vậy vào tháng 7/2026. Cùng thời gian này, tại Mỹ, thương hiệu Legend Gold được chuyển về Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lặng lẽ chuyển nhiều tài sản quý giá về một nơi trong hơn 1 năm qua - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, theo Cục sở hữu trí tuệ, Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend đang sở hữu thương hiệu của Trung Nguyên là Speed Coffee – The Power of Discovery – Trung Nguyên Legend, TRUNG NGUYÊN LEGEND The Coffee Boutique.

Trong khi đó, thương hiệu TRUNG NGUYÊN E-Coffee đang ở tình trạng "Đang giải quyết" với chủ đơn là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend.

Việc một doanh nghiệp tập trung tài sản sở hữu trí tuệ vào một pháp nhân riêng không phải mô hình xa lạ trên thế giới.

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, quyền sở hữu trí tuệ có thể được chuyển nhượng hoàn toàn cho một pháp nhân khác hoặc được chủ sở hữu giữ lại rồi cấp quyền sử dụng cho những doanh nghiệp khác. Với thương hiệu, việc cấp quyền sử dụng còn có thể nằm trong các thỏa thuận nhượng quyền, cho phép một pháp nhân nắm quyền sở hữu thương hiệu trong khi những công ty khác trực tiếp sản xuất, phân phối hoặc vận hành kinh doanh.

Cách tổ chức này có thể giúp tập trung quản lý tài sản vô hình, bảo vệ nhãn hiệu trên nhiều thị trường và tạo thuận lợi cho hoạt động cấp quyền hoặc nhượng quyền.

Linh Linh

Việt Nam hàng ngày

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