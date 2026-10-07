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Bộ Công thương nói về việc dùng chung trạm sạc xe điện

| | Doanh nghiệp

Bộ Công thương nói về việc dùng chung trạm sạc xe điện

Thông tư 61 hướng tới quy chuẩn trạm sạc cho tất cả các hãng xe trong nước và các hãng xe nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ông Phạm Văn Quân trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Báo Công thương.

Theo Thông tư 61/2026/TT-BCT, trạm sạc xe điện phải được thiết kế theo hướng có khả năng dùng chung, phục vụ các phương tiện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm hỗ trợ.

Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Công Thương chiều ngày 7/10, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết: Thông tư 61 hướng tới quy chuẩn trạm sạc cho tất cả các hãng xe trong nước và các hãng xe nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

“Còn vấn đề kinh doanh trạm sạc là thỏa thuận giữa các nhà đầu tư và người tiêu dùng”, ông Quân nói.

Theo Phó cục trưởng Phạm Văn Quân, quy chuẩn mới được xây dựng trên quan điểm công nghiệp xe điện là một ngành công nghiệp mới, do đó hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và hành lang pháp lý cũng cần từng bước được hoàn thiện để bảo đảm hoạt động đồng bộ.

“Quy chuẩn hướng tới 5 mục tiêu gồm bảo đảm an toàn, khả năng tương thích, minh bạch đối với người sử dụng, bảo vệ hệ thống điện và từng bước hướng tới hệ thống sạc thông minh”, đại diện Cục Công nghiệp nói.

Ông Quân cũng dẫn trường hợp Liên minh châu Âu yêu cầu các hãng điện thoại sử dụng chuẩn USB Type-C nhằm tăng khả năng tương thích giữa thiết bị và bộ sạc. Với xe điện, quy chuẩn mới cũng định hướng các hãng xe tham gia thị trường phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nhất định để phương tiện có thể sử dụng hệ thống sạc tương thích. Song ông Quân lưu ý quy chuẩn chủ yếu điều chỉnh các yêu cầu về kỹ thuật, không quy định mô hình kinh doanh hay cách thức khai thác trạm sạc.

Liên quan phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn, không quy định ở tại các chung cư, công trình hỗn hợp, lãnh đạo Cục Công nghiệp cho biết trong quá trình xây dựng, Cục Công nghiệp đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Xây dựng.

Theo đó, quy chuẩn của Bộ Công Thương tập trung vào trụ sạc, được xác định là một bộ phận cấu thành của trạm sạc. Vì vậy, tất cả trụ sạc được lắp đặt trong các công trình xây dựng đều bắt buộc phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật này.

Trong khi đó, nếu đưa toàn bộ trạm sạc vào phạm vi điều chỉnh thì vấn đề không còn thuần túy liên quan đến thiết bị sạc mà còn giao thoa với các quy định về công trình xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Do đó, cơ quan quản lý lựa chọn cách phân định rõ phạm vi và trách nhiệm quản lý Nhà nước giữa các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng, lắp đặt và vận hành trạm sạc.

Theo H.H

Đại đoàn kết

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