VNPT Threat Intelligence được vinh danh tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026

Đây là đề cử duy nhất của Việt Nam được trao giải tại hạng mục này, ghi dấu năng lực công nghệ và an ninh mạng Việt Nam trên bản đồ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ngày 6/10/2026, trong khuôn khổ ASOCIO Digital & AI Summit 2026 tại Jakarta, Indonesia, lễ trao giải ASOCIO Digital & AI Awards 2026 đã diễn ra, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp và đại diện công nghệ từ khu vực châu Á – châu Đại Dương. Giải thưởng năm nay hướng tới ghi nhận những tổ chức, sáng kiến và nhà lãnh đạo có đóng góp nổi bật trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tại mùa giải năm nay, VNPT Threat Intelligence (VNPT TIP) – nền tảng Thám báo An ninh mạng được phát triển bởi đội ngũ VNPT Cyber Immunity (VCI) – đã được trao giải tại hạng mục AI in Cybersecurity. Theo mô tả của ASOCIO, hạng mục AI in Cybersecurity ghi nhận các tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chủ động phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các rủi ro an ninh mạng trên hệ sinh thái số, hạ tầng trọng yếu và môi trường doanh nghiệp.

Đưa năng lực thám báo an ninh mạng Việt Nam ra khu vực

Từ hàng loạt đề cử trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, VNPT Threat Intelligence là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại hạng mục AI in Cybersecurity. Giải thưởng không chỉ ghi nhận một sản phẩm công nghệ, mà còn cho thấy năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong lĩnh vực an ninh mạng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam đang từng bước được ghi nhận trên đấu trường quốc tế.

Được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia của VNPT Cyber Immunity, VNPT Threat Intelligence cung cấp dữ liệu thám báo đa nguồn, kết hợp năng lực thu thập, phân tích và làm giàu dữ liệu nhằm hỗ trợ tổ chức nhận diện sớm các mối đe dọa, chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực ứng phó trước các cuộc tấn công mạng.

Nền tảng cung cấp các nhóm thông tin chuyên sâu như chỉ số tấn công (IoC), kỹ thuật và chiến thuật của đối tượng tấn công (TTPs), thông tin về chiến dịch tấn công, lỗ hổng bảo mật mới và dữ liệu từ Dark Web/Deep Web. Những dữ liệu này được phân tích và chuyển hóa thành thông tin có giá trị phục vụ hoạt động giám sát, cảnh báo và ra quyết định an ninh mạng.

Đặc biệt, VNPT Threat Intelligence có khả năng làm giàu và chia sẻ dữ liệu IoC thông qua các chuẩn như STIX/TAXII, đồng thời kết nối với mạng lưới và nguồn dữ liệu từ các đối tác an ninh mạng quốc tế. Qua đó, nền tảng giúp các tổ chức không chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra mà từng bước chuyển sang mô hình chủ động nhận diện và phòng ngừa nguy cơ.

Từ dữ liệu thám báo đến năng lực phòng thủ chủ động

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng có tính tổ chức, mục tiêu và kỹ thuật phức tạp, khả năng tiếp cận dữ liệu thám báo chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian phát hiện và nâng cao hiệu quả ứng phó.

Việc VNPT Threat Intelligence được vinh danh tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026 cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa AI, dữ liệu thám báo và năng lực chuyên gia an ninh mạng đang ngày càng trở thành một cấu phần quan trọng trong xây dựng năng lực phòng thủ chủ động cho tổ chức và doanh nghiệp.

Giải thưởng cũng là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của VNPT Cyber Immunity trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm an ninh mạng mang năng lực công nghệ Việt Nam, đồng thời mở rộng sự hiện diện và kết nối của VNPT trong hệ sinh thái công nghệ khu vực.

Từ Việt Nam, năng lực thám báo an ninh mạng được đưa ra sân chơi khu vực – góp phần khẳng định vị thế của công nghệ và trí tuệ Việt Nam trong hành trình kiến tạo một không gian số an toàn, chủ động và đáng tin cậy.