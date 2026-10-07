Người tiêu dùng thông thái định hình sức mua mới, Lazada giữ vững lợi thế từ hàng chính hãng

Theo Báo cáo Người tiêu dùng thông thái trong Thương mại Điện tử Đông Nam Á 2026 do Lazada và Cube thực hiện, nhóm người tiêu dùng thông thái đang trở thành một lực lượng đáng chú ý, dẫn dắt các xu hướng mua sắm mới trên thị trường thương mại điện tử. Tại Việt Nam, khoảng 25% người mua sắm trực tuyến hiện đã thuộc nhóm người tiêu dùng thông thái. Đây là những người mua sắm có khả năng đánh giá sản phẩm, chủ động tìm kiếm thông tin và luôn tối ưu hóa giá trị của mỗi quyết định tiêu dùng.

Không chỉ gia tăng về quy mô, nhóm người tiêu dùng thông thái còn cho thấy sức mua vượt trội. Dữ liệu khảo sát ghi nhận mức chi tiêu trung bình hằng tháng của người tiêu dùng thông thái tại Việt Nam cao hơn tới 44% so với nhóm người mua phổ thông, tạo ra khoảng chênh lệch chi tiêu khổng lồ ước tính tương đương 2,2 tỷ USD mỗi năm. Sự bùng nổ của tệp khách hàng tiềm năng này đang mở ra cơ hội bứt phá doanh thu bền vững cho các thương hiệu và nền tảng.

Hàng chính hãng lên ngôi, trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng thông thái

Tại Việt Nam, sự ưu tiên dành cho các nền tảng mua sắm uy tín, có nguồn gốc minh bạch được thể hiện rất rõ nét qua hành vi chi tiêu của nhóm người tiêu dùng thông thái. Theo Báo cáo Người tiêu dùng thông thái trong Thương mại Điện tử Đông Nam Á 2026 , có tới 59% khách hàng thuộc nhóm này sẵn sàng dành hơn một nửa ngân sách trực tuyến vào các kênh Mall hoặc gian hàng chính hãng.

Tại Lazada, xu hướng này cũng được phản ánh qua sức bật vượt trội của LazMall - nơi tập hợp các gian hàng chính hãng của thương hiệu uy tín trong và ngoài nước trên sàn Lazada. Theo ghi nhận của Lazada, trong chiến dịch 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu, các đơn hàng trên LazMall chiếm 76,2% tổng số đơn hàng tại Lazada Việt Nam. Ngoài ra, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) trên LazMall tại Việt Nam trong dịp này đã tăng gần gấp đôi (86,8%) so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, không dừng lại ở việc quy tụ các thương hiệu chính hãng tại thị trường trong nước, Lazada còn chủ động củng cố lợi thế cạnh tranh bằng cách mở rộng quy mô nguồn hàng quốc tế. Thông qua việc kết nối trực tiếp với các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu châu Á như Tmall và Gmarket, Lazada đã đưa hàng loạt thương hiệu quốc tế uy tín đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Các ngành hàng trọng điểm như thiết bị công nghệ, mỹ phẩm làm đẹp, thời trang và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) nhờ đó được bổ sung vô số lựa chọn đa dạng. Quan trọng hơn, việc tích hợp nguồn hàng quốc tế trực tiếp giúp minh bạch hóa mọi thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn tâm lý e ngại về hàng nhái hay hàng giả tràn lan trên mạng.

Loạt chỉ số nổi bật ghi nhận sức tăng trưởng của LazMall trong chiến dịch 9.9.

Bài toán tăng trưởng mới của TMĐT

Khi thương mại điện tử bước sang giai đoạn tăng trưởng sâu hơn, bài toán tăng trưởng không chỉ là thu hút thêm người mua mới, mà còn là giúp nhiều người tiêu dùng tiếp cận cách mua sắm thông thái dễ dàng hơn. Theo Báo cáo Người tiêu dùng thông thái trong Thương mại Điện tử Đông Nam Á 2026 , trước mỗi quyết định mua sắm, người tiêu dùng thông thái tại Việt Nam thường chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn thông tin bên ngoài sàn thương mại điện tử. 88% người cho biết thường xuyên sử dụng các nguồn này để hỗ trợ quyết định mua hàng, đồng thời có tới 92% người tiêu dùng thông thái thường xuyên kiểm tra thêm thông tin về sản phẩm hoặc người bán trước khi mua.

Đáng chú ý, báo cáo này cũng cho thấy yếu tố xác minh không chỉ tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm, mà còn là một trong những dư địa tăng trưởng đáng kể của thương mại điện tử Việt Nam. Hiện 18% người mua trực tuyến tại Việt Nam chỉ còn thiếu một trong bốn tiêu chí để trở thành người tiêu dùng thông thái, trong đó xác minh là khía cạnh còn thiếu phổ biến nhất, chiếm 36%.

Tại Việt Nam, Lazada là một trong những nền tảng TMĐT đang đẩy mạnh ứng dụng AI để tối ưu hành trình mua sắm và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin trước khi ra quyết định. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng văn bản hoặc hình ảnh, tham khảo phần tổng hợp đánh giá do AI hỗ trợ để ra quyết định nhanh hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý các yêu cầu đổi trả và hoàn tiền. Qua đó, AI không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, mà còn giúp giảm bớt công sức kiểm chứng và nâng cao trải nghiệm sau mua.

Lazada ứng dụng AI để hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm, tổng hợp review và tiếp cận thông tin thuận tiện hơn trước khi mua.

Nhìn nhận về cơ hội tăng trưởng gắn với nhóm người tiêu dùng thông thái, Bà Iris Wei, Chủ tịch Lazada Group, chia sẻ: "Khi kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao, một hệ sinh thái thương mại điện tử cần đồng thời đáp ứng nhiều yếu tố, từ hàng chính hãng, lợi ích phù hợp đến cơ chế bảo vệ và các công cụ thông minh. Đây là nền tảng để người mua đưa ra lựa chọn sáng suốt, tự tin hơn, đồng thời giúp thương hiệu và nhà bán hàng kết nối hiệu quả với nhóm khách hàng ngày càng có tiêu chuẩn cao."

Theo bà Iris Wei, sự phát triển của nhóm người tiêu dùng thông thái cũng phần nào hé mở hướng đi tiếp theo của thị trường, khi người mua tham gia sâu hơn, chi tiêu tự tin hơn và cân nhắc đồng thời giữa giá trị, niềm tin, quyền lợi và công nghệ. Vì vậy, cơ hội tăng trưởng của các thương hiệu, nhà bán hàng và nền tảng sẽ nằm ở khả năng giúp người dùng dễ dàng xác minh sản phẩm, nhận diện nguồn hàng uy tín, tiếp cận thông tin rõ ràng và được bảo vệ tốt hơn trong suốt hành trình mua sắm.