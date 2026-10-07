Nhóm cổ phiếu khai khoáng trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý của thị trường trong phiên giao dịch ngày 7/10. Tại thời điểm ghi nhận, KSV, HGM và BKC cùng tăng trần 10%, trong khi MSR của Masan High-Tech Materials bật hơn 7%.

Cụ thể, cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV tăng 10% lên 121.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch hơn 193.000 đơn vị. HGM của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang cũng tăng hết biên độ lên 116.600 đồng/cổ phiếu, còn BKC của CTCP Khoáng sản Bắc Kạn tăng trần lên 16.500 đồng/cổ phiếu, với gần 359.000 cổ phiếu được sang tay.

Ở nhóm còn lại, MSR tăng 7,62% lên 65.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu Masan High-Tech Materials vượt xa phần còn lại trong nhóm với hơn 3,35 triệu cổ phiếu được giao dịch. YBC cũng tăng 6,67% lên 6.400 đồng/cổ phiếu, trong khi YBM tăng 2,44% lên 10.500 đồng/cổ phiếu.

KSV là doanh nghiệp khai thác vàng, bạc lớn nhất Việt Nam, đồng thời sản xuất và chế biến nhiều kim loại màu như đồng, kẽm cùng tinh quặng manhetit. Cổ phiếu tăng trần trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn neo ở vùng rất cao. Chốt phiên 6/10, giá vàng trên Kitco tăng gần 0,6% lên khoảng 4.164 USD/ounce; SPDR Gold Trust cũng mua ròng thêm 3,7 tấn vàng, nâng lượng nắm giữ lên khoảng 1.060 tấn. Sáng 7/10, vàng miếng SJC trong nước phổ biến ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. cafef

Nền tảng kinh doanh của KSV cũng đang cải thiện mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt khoảng 3.041 tỷ đồng, tăng 214%, trong bối cảnh giá bán nhiều sản phẩm chủ lực như vàng, bạc, đồng và kẽm ở mức thuận lợi. Ngay trước phiên tăng trần, KSV còn công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền ở mức 3.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, gồm 4.050 đồng/cổ phiếu bằng tiền và cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1.

Trong khi đó, HGM gắn với antimon, loại khoáng sản được sử dụng trong sản xuất hợp kim, vật liệu chống cháy, pin và một số lĩnh vực công nghiệp đặc thù. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 476 tỷ đồng, tăng 157%, thiết lập mức cao kỷ lục.

BKC cũng là doanh nghiệp khai khoáng lâu năm, hoạt động tại Bắc Kạn với các sản phẩm chính liên quan đến chì, kẽm và quặng kim loại. Việc cả KSV, HGM và BKC cùng tăng hết biên độ cho thấy dòng tiền trong phiên không chỉ tập trung vào một doanh nghiệp riêng lẻ.

Ở nhóm vonfram, MSR của Masan High-Tech Materials là cái tên đáng chú ý nhất. Doanh nghiệp sở hữu tổ hợp Núi Pháo, khai thác và chế biến các khoáng sản gồm vonfram, florit, bismuth và đồng, trong đó vonfram là sản phẩm chiến lược.

Quý II/2026, MSR ghi nhận doanh thu khoảng 8.138 tỷ đồng, tăng hơn 400% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.666 tỷ đồng, cao gấp gần 30 lần.

Theo BSC, giá APT - sản phẩm trung gian quan trọng của ngành vonfram - duy trì ở vùng cao cùng với hiệu suất tinh luyện cải thiện là những yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của MSR. Công ty chứng khoán này dự phóng doanh thu năm 2026 của doanh nghiệp có thể đạt gần 31.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 5.900 tỷ đồng.

MSR còn có thêm câu chuyện đáng chú ý về thị trường vốn. Cuối tháng 9, Masan Horizon đăng ký bán hơn 110 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 10% vốn; trong đó 4,99% vốn dự kiến chuyển nhượng cho Elmet Group của Mỹ, phần còn lại dành cho các nhà đầu tư tổ chức.

Đầu tháng 10, HĐQT Masan High-Tech Materials tiếp tục thông qua lộ trình hướng tới niêm yết cổ phiếu MSR trên HoSE. Đây được xem là một bước quan trọng nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư.