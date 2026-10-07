Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật đại công trường của Vingroup: Đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh 5,6 tỷ USD đang đúc phiến dầm đầu tiên, sân vận động lớn nhất thế giới chuẩn bị nâng mái thép

| | Doanh nghiệp

Cập nhật đại công trường của Vingroup: Đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh 5,6 tỷ USD đang đúc phiến dầm đầu tiên, sân vận động lớn nhất thế giới chuẩn bị nâng mái thép

Báo cáo mới của MBS cập nhật tiến độ loạt dự án gắn với Vinhomes: tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh đã triển khai đúc dầm, sân vận động 135.000 chỗ đang lắp dựng trụ thép, còn Global Gate Hạ Long dự kiến bắt đầu bàn giao nhà từ đầu năm 2027.

Trong báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư của Vinhomes đề ngày 5/10/2026, Chứng khoán MBS cập nhật tình hình triển khai các dự án Global Gate Hạ Long, Khu đô thị thể thao Olympic, Hải Vân Bay, Cam Lâm và Cam Ranh. 

Cập nhật đại công trường của Vingroup: Đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh 5,6 tỷ USD đang đúc phiến dầm đầu tiên, sân vận động lớn nhất thế giới chuẩn bị nâng mái thép - Ảnh 1.

Đúc dầm đường sắt, chuẩn bị nâng mái sân vận động

Báo cáo cho biết, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh đang thi công phiến dầm đầu tiên và nhà ga, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2029.

Trước đó, ngày 1/10, VinSpeed cùng nhà thầu SGC đã triển khai đúc những phiến dầm đầu tiên cho cả hai tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ.

Riêng tuyến Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến cần khoảng 3.200 phiến dầm điển hình. Mỗi phiến dài 32,6 m, rộng 12,6 m, cao 3,015 m, sử dụng khoảng 280 m³ bê tông được đổ liên tục trong 6 giờ. SGC huy động 12 chuyên gia và 50 công nhân để thực hiện phiến dầm đầu tiên của tuyến.

Theo công bố tại lễ khởi công tháng 4, dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuyến đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.

Tại Khu đô thị thể thao Olympic, MBS cho biết Vinhomes đang triển khai trước khu tổ hợp thể thao quy mô khoảng 500 ha. Sân vận động VinFast – Trống Đồng với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ đang được xây dựng.

Các siêu trụ thép cao 80 m đang được lắp dựng, chuẩn bị cho công đoạn nâng những mô-đun mái thép lên vị trí thiết kế. Đây là một trong những hạng mục được báo cáo nêu cụ thể về tiến độ thi công.

Vinhomes hiện chưa chuyển nhượng cổ phần tại dự án Global Sportia và vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 85%.

Global Gate Hạ Long dự kiến bàn giao nhà từ quý I/2027

Global Gate Hạ Long được xác định là dự án trọng điểm của Vinhomes trong giai đoạn 2026–2027. Dự án có diện tích hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD và khoảng 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, shophouse, nhà liền kề, biệt thự và dinh thự.

Hiện dự án đang xây dựng và mở bán phân khu Vịnh Thiên Đường. Một số căn liền kề, biệt thự đã xây tới tầng 2–3, dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý I/2027.

Vinhomes cũng đang xây dựng khu trường đại học và công viên giáo dục tại đây, dự kiến đưa vào vận hành năm 2028.

Với dự án Cam Lâm, công tác bồi thường đang được triển khai, dự kiến hoàn tất đầu năm 2027 để có thể đưa dự án vào kinh doanh trong năm. Tại Cam Ranh, doanh nghiệp đã nhận được giấy chứng nhận chấp thuận nhà đầu tư và đang giải phóng mặt bằng.

Phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ, đầu tư dự án

Về nguồn vốn, Vinhomes đã phát hành tới 50.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm. Một phần được sử dụng để tái cơ cấu các khoản trái phiếu cũ, phần còn lại dành cho đầu tư dự án. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát hành trái phiếu trong năm tới.

Trong hoạt động bán hàng, Vinhomes linh hoạt mở bán sản phẩm của mình hoặc của đối tác trước, tùy từng dự án.

Theo MBS, từ đầu năm, đặc biệt trong quý III, doanh nghiệp tập trung hơn vào sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của người mua. Báo cáo ghi nhận nhóm sản phẩm dưới 10 tỷ đồng có sức cầu tốt hơn, trong khi các sản phẩm trên 20–30 tỷ đồng có sức cầu yếu.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đây: Nhóm cổ phiếu đào kho báu nổi sóng, công ty khai thác vàng lớn nhất Việt Nam kịch trần, MSR của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang bật gần 8%

Chuyện gì đây: Nhóm cổ phiếu đào kho báu nổi sóng, công ty khai thác vàng lớn nhất Việt Nam kịch trần, MSR của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang bật gần 8% Nổi bật

200 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua nghe 'khổng lồ', nhưng Singapore chỉ một tuyến 43 km đã cần 91 đoàn

200 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua nghe 'khổng lồ', nhưng Singapore chỉ một tuyến 43 km đã cần 91 đoàn Nổi bật

Vai trò của OOH trong hành trình mua sắm FMCG

Vai trò của OOH trong hành trình mua sắm FMCG

20:00 , 07/10/2026
VNPT Threat Intelligence được vinh danh tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026

VNPT Threat Intelligence được vinh danh tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026

19:30 , 07/10/2026
Người tiêu dùng thông thái định hình sức mua mới, Lazada giữ vững lợi thế từ hàng chính hãng

Người tiêu dùng thông thái định hình sức mua mới, Lazada giữ vững lợi thế từ hàng chính hãng

19:30 , 07/10/2026
Tất cả doanh nghiệp, người dân làm trạm sạc xe điện chú ý, một thay đổi quan trọng từ 1/7/2027

Tất cả doanh nghiệp, người dân làm trạm sạc xe điện chú ý, một thay đổi quan trọng từ 1/7/2027

19:17 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên