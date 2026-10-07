Cập nhật đại công trường của Vingroup: Đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh 5,6 tỷ USD đang đúc phiến dầm đầu tiên, sân vận động lớn nhất thế giới chuẩn bị nâng mái thép

Trong báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư của Vinhomes đề ngày 5/10/2026, Chứng khoán MBS cập nhật tình hình triển khai các dự án Global Gate Hạ Long, Khu đô thị thể thao Olympic, Hải Vân Bay, Cam Lâm và Cam Ranh.

Đúc dầm đường sắt, chuẩn bị nâng mái sân vận động

Báo cáo cho biết, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh đang thi công phiến dầm đầu tiên và nhà ga, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2029.

Trước đó, ngày 1/10, VinSpeed cùng nhà thầu SGC đã triển khai đúc những phiến dầm đầu tiên cho cả hai tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ.

Riêng tuyến Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến cần khoảng 3.200 phiến dầm điển hình. Mỗi phiến dài 32,6 m, rộng 12,6 m, cao 3,015 m, sử dụng khoảng 280 m³ bê tông được đổ liên tục trong 6 giờ. SGC huy động 12 chuyên gia và 50 công nhân để thực hiện phiến dầm đầu tiên của tuyến.

Theo công bố tại lễ khởi công tháng 4, dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuyến đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.

Tại Khu đô thị thể thao Olympic, MBS cho biết Vinhomes đang triển khai trước khu tổ hợp thể thao quy mô khoảng 500 ha. Sân vận động VinFast – Trống Đồng với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ đang được xây dựng.

Các siêu trụ thép cao 80 m đang được lắp dựng, chuẩn bị cho công đoạn nâng những mô-đun mái thép lên vị trí thiết kế. Đây là một trong những hạng mục được báo cáo nêu cụ thể về tiến độ thi công.

Vinhomes hiện chưa chuyển nhượng cổ phần tại dự án Global Sportia và vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 85%.

Global Gate Hạ Long dự kiến bàn giao nhà từ quý I/2027

Global Gate Hạ Long được xác định là dự án trọng điểm của Vinhomes trong giai đoạn 2026–2027. Dự án có diện tích hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD và khoảng 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, shophouse, nhà liền kề, biệt thự và dinh thự.

Hiện dự án đang xây dựng và mở bán phân khu Vịnh Thiên Đường. Một số căn liền kề, biệt thự đã xây tới tầng 2–3, dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý I/2027.

Vinhomes cũng đang xây dựng khu trường đại học và công viên giáo dục tại đây, dự kiến đưa vào vận hành năm 2028.

Với dự án Cam Lâm, công tác bồi thường đang được triển khai, dự kiến hoàn tất đầu năm 2027 để có thể đưa dự án vào kinh doanh trong năm. Tại Cam Ranh, doanh nghiệp đã nhận được giấy chứng nhận chấp thuận nhà đầu tư và đang giải phóng mặt bằng.

Phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ, đầu tư dự án

Về nguồn vốn, Vinhomes đã phát hành tới 50.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm. Một phần được sử dụng để tái cơ cấu các khoản trái phiếu cũ, phần còn lại dành cho đầu tư dự án. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát hành trái phiếu trong năm tới.

Trong hoạt động bán hàng, Vinhomes linh hoạt mở bán sản phẩm của mình hoặc của đối tác trước, tùy từng dự án.

Theo MBS, từ đầu năm, đặc biệt trong quý III, doanh nghiệp tập trung hơn vào sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của người mua. Báo cáo ghi nhận nhóm sản phẩm dưới 10 tỷ đồng có sức cầu tốt hơn, trong khi các sản phẩm trên 20–30 tỷ đồng có sức cầu yếu.