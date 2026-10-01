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2 tập đoàn nhà nước và tư nhân lớn nhất Việt Nam bắt tay nghiên cứu pin hydrogen cho xe điện

| | Doanh nghiệp

2 tập đoàn nhà nước và tư nhân lớn nhất Việt Nam bắt tay nghiên cứu pin hydrogen cho xe điện

Hai bên vừa ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực AI, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng, với một số hướng nghiên cứu đáng chú ý liên quan pin hydrogen, lưu trữ năng lượng và vật liệu xanh.

Ngày 6/10, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), đơn vị trực thuộc Petrovietnam và Trường Đại học VinUni thuộc Vingroup đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ.

Theo nội dung được công bố, phạm vi hợp tác trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chuyển đổi số đến chuyển dịch năng lượng. Hai bên dự kiến phối hợp nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và sinh viên, đào tạo nhân lực, đồng thời thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Một trong những hướng được nhắc tới tại lễ ký là pin hydrogen cho xe điện. TS. Nguyễn Văn Tư, Viện trưởng VPI, cho biết hai bên có khả năng hợp tác ở các lĩnh vực như pin hydrogen cho xe điện hoặc các phòng thí nghiệm cần nguồn điện lớn và ổn định, cùng các giải pháp lưu trữ năng lượng.

Ở mảng vật liệu, VPI và VinUni cũng có thể nghiên cứu việc tận dụng tro bay và chất thải công nghiệp để sản xuất gạch, bê tông xanh. Đây hiện mới là những hướng nghiên cứu được đề xuất, chưa phải các dự án đã chính thức triển khai.

Ngoài các công nghệ năng lượng mới, hai bên còn đặt ra nhiều bài toán gắn với hoạt động dầu khí như giám sát phát thải, mô hình hóa và tối ưu giếng dầu khí, tối ưu logistics năng lượng. Những công nghệ như Digital Twin, Physical AI, Knowledge Graph và AI đa phương thức cũng nằm trong danh sách các hướng hợp tác.

Phía VinUni cho biết việc hợp tác với VPI sẽ giúp giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh tiếp cận trực tiếp các bài toán thực tế của ngành dầu khí - năng lượng. Ngược lại, VPI có thể đưa nhu cầu công nghệ thực tế vào các nhóm nghiên cứu của trường để phát triển thành những giải pháp có khả năng ứng dụng.

Sau lễ ký, hai bên dự kiến xây dựng khung nhiệm vụ cụ thể, kết nối từng nhóm nghiên cứu của VinUni với nhu cầu công nghệ của VPI. Từ đó, các hướng như pin hydrogen, lưu trữ năng lượng, vật liệu xanh hay ứng dụng AI trong dầu khí mới có thể được phát triển thành các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Anh Khôi

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