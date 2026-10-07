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9 tháng đâu năm, doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng mạnh

| | Doanh nghiệp

Hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái trong thời gian 9 tháng đầu năm.

Trong báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết số lượng doanh nghiệp bất động sản rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng mạnh.

Số liệu ghi nhận hơn 2.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tính đến cuối tháng 9, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này khoảng 1.260 đơn vị. Trung bình mỗi tháng có 312 doanh nghiệp trong lĩnh vực này đóng cửa.

Ngoài ra, số doanh nghiệp quay lại hoạt động đạt hơn 2.900 đơn vị, giảm 17,3%. Ở chiều ngược lại, thị trường có hơn 4.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm cũng là quãng thời gian chứng kiến thị trường bất động sản cả nước bước vào giai đoạn ảm đạm. Nguyên nhân chính do tâm lý thận trọng khi lãi suất vay mua nhà leo thang. Dữ liệu Bộ Xây dựng mới nhất cho thấy, tổng số giao dịch bất động sản 6 tháng đầu năm giảm 18% so với cùng kỳ; chung cư và nhà ở riêng lẻ giảm 23%, đất nền giảm 40%.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng nhìn nhận sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong 2024-2025, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ điều chỉnh kể từ đầu năm nay. Áp lực tài chính gia tăng với cả người mua nhà lẫn chủ đầu tư khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo MBS, người mua tiếp tục có xu hướng thận trọng khi đầu tư bất động sản trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng khoảng 0,3% so với quý trước, lên mức 7,5-9% (với tiền gửi 12 tháng). Lãi suất cho vay có thể neo ở mức cao dài hạn, cùng với nguồn cung dồi dào, khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh trong các quý tới.

MBS dự báo vào cuối năm nay, tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức thấp với khoảng 40 - 50% (giảm 10% so với cùng kỳ). Phần lớn doanh nghiệp tập trung bàn giao những dự án đã mở bán trong giai đoạn trước.

Theo Thông Chí

Đại đoàn kết

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