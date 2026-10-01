Một thương vụ 1.300 tỷ đồng tại công ty sở hữu Kem Tràng Tiền: Đích đến là doanh nghiệp có dự án hơn 35 ha, 200 villa và loạt cao ốc Hà Nội

CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital vừa đăng ký mua 130 triệu cổ phiếu CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH) trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2026. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 5/10 đến 30/10.

OCH hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản và có hệ sinh thái tiêu dùng gắn với thương hiệu Kem Tràng Tiền.

Leadvisors Capital có trụ sở tại tầng 25 Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Đây cũng chính là tòa nhà nơi OCH đặt trụ sở, tại tầng 23

Trước giao dịch, Leadvisors Capital chưa trực tiếp sở hữu cổ phiếu OCH. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ OCH sẽ tăng từ 2.000 tỷ lên 3.300 tỷ đồng, còn Leadvisors trực tiếp nắm khoảng 39,4% vốn. Tính cả cổ phiếu do người có liên quan sở hữu, tỷ lệ của nhóm này dự kiến đạt 49,29%.

Đáng chú ý, gần như toàn bộ số tiền 1.300 tỷ đồng huy động được đã có đích đến. OCH dự kiến dùng khoản này để mua thêm 20,93 triệu cổ phần CTCP IDS Equity Holdings với giá 62.000-62.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 1.298-1.302 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của OCH tại IDS dự kiến tăng từ 30% lên 48,68%.

IDS hiện sở hữu danh mục bất động sản đáng kể. Theo số liệu được lãnh đạo OCH công bố, cuối năm 2025 doanh nghiệp này có tổng tài sản 5.115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.822 tỷ đồng và vốn điều lệ 1.121 tỷ đồng.

Trong danh mục được giới thiệu có dự án MGallery tại khu vực Nha Trang với tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 356.529 m2, tương đương hơn 35 ha. Dự án được quy hoạch với 134 phòng khách sạn và 200 villa, tổng vốn đầu tư khoảng 55,6 triệu USD.

Ngoài ra, IDS còn gắn với một số bất động sản tại Hà Nội như tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng, cùng các tài sản và dự án tại Hạ Long, Nha Trang. Danh mục khách sạn còn có Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi bên Hồ Tây với hơn 200 phòng.

Tại mùa đại hội cổ đông năm nay, lãnh đạo OCH cho biết việc tăng sở hữu tại IDS giúp công ty tiếp cận ngay danh mục tài sản đã hình thành và có khả năng tạo dòng tiền, thay vì phải mất nhiều năm tìm quỹ đất, hoàn thiện pháp lý và phát triển dự án mới.

Mức giá 62.000 đồng/cổ phiếu IDS từng được cổ đông đặt câu hỏi. Ông Nguyễn Đức Minh, Thành viên HĐQT OGC kiêm Tổng giám đốc OCH, cho biết mức giá này được xây dựng dựa trên báo cáo kiểm toán, giá trị sổ sách và các giao dịch lịch sử. Theo ông, năm 2017 từng có cổ đông Nhật đầu tư vào IDS ở mức 67.000 đồng/cổ phiếu, trong khi một giao dịch khác năm 2018 có giá 85.700 đồng/cổ phiếu.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Leadvisors không xa lạ với IDS. Theo lịch sử doanh nghiệp được công bố, Leadvisors bắt đầu đầu tư vào IDS từ năm 2014 và đến năm 2017 đã nắm quyền sở hữu chi phối.

Như vậy, sau đợt phát hành, Leadvisors sẽ trở thành cổ đông lớn trực tiếp tại OCH, còn OCH tiến sát mức sở hữu một nửa IDS. Tuy nhiên, tài liệu hiện công bố chưa cho biết bên nào sẽ bán 20,93 triệu cổ phần IDS cho OCH, nên chưa có cơ sở xác định khoản tiền 1.300 tỷ đồng cuối cùng sẽ chảy về đâu.