BIDV siết nợ một doanh nghiệp lâu đời chuyên sản xuất, lắp ráp ô tô

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 để xử lý, thu hồi khoản nợ quá hạn tại BIDV - Chi nhánh Tây Hồ.

Theo thông báo ngày 7/10/2026, BIDV cho biết bên bảo đảm và bên đang giữ tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản theo yêu cầu để ngân hàng xử lý. Do đó, ngân hàng quyết định thực hiện thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Danh mục tài sản gồm máy móc, thiết bị và xe cơ giới thuộc sở hữu của Cơ khí Ô tô 3-2. Trong đó có một chiếc Toyota Innova G biển kiểm soát 30F-9532, xe nâng hàng Mitsubishi 4 tấn model FP40KLT, hệ thống thiết bị kiểm tra ô tô, hai máy hàn bán tự động cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất cơ khí.

Đáng chú ý, danh mục còn có nhiều hệ thống cầu trục, gồm cầu trục dầm đơn 2 tấn, cầu trục dầm đơn 3 tấn + 5 tấn, cầu trục 3,2 tấn cùng hệ thống cột đỡ, đường chạy và cầu trục 3T x 18,6m.

Bên cạnh máy móc, phương tiện, BIDV còn thu giữ toàn bộ tài sản trên đất, gắn liền với đất thuộc diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hưng Yên. Các tài sản gồm hầm kiểm tra xe ô tô tại phân xưởng ô tô Hưng Yên, hệ thống nước thải, nhà sản xuất chính và nhà cơ khí.

Thời gian thu giữ dự kiến bắt đầu từ 8h ngày 19/10/2026, tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

CTCP Cơ khí Ô tô 3-2 tiền thân là Xưởng sửa chữa ô tô 3-2, thành lập ngày 09/3/1964. Đến ngày 23/7/2007, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi mô hình, trở thành công ty cổ phần sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trong nhiều năm, công ty đầu tư dây chuyền sản xuất với mức độ tự động hóa cao, sở hữu đội ngũ kỹ sư chuyên môn và tập trung vào sản xuất, đóng mới các dòng ô tô khách và ô tô bus từ 29–80 chỗ, với sản lượng trung bình 900–1.000 xe/năm. Có giai đoạn, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng và lợi nhuận ở mức hàng tỷ đồng.

Nhà máy của Cơ khí Ô tô 3-2 tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên từng là nơi tập trung hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đây cũng chính là địa điểm đang có nhiều tài sản được BIDV đưa vào diện thu giữ.

Trước đó, BIDV từng đưa một lượng lớn sản phẩm do Cơ khí Ô tô 3-2 sản xuất vào diện phát mại. Cụ thể, tháng 6/2025, BIDV Chi nhánh Tây Hồ thông báo bán đấu giá 87 xe ô tô khách 47 chỗ do Cơ khí Ô tô 3-2 sản xuất, lắp ráp. Số xe này được bảo quản tại nhà máy của doanh nghiệp ở KCN Phố Nối A, với giá khởi điểm hơn 45,2 tỷ đồng.